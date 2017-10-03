Стартует Интернет-флэшмоб для учащихся

Подробности Опубликовано: 03.10.2017 12:38 Автор: ОД

Всероссийская акция-флешмоб "Мастера своего дела" стартовала в Интернете 2 октября, в День профессионально-технического образования. Организаторы акции ставят цель познакомить молодых людей с перспективными и востребованными профессиями и помочь выбрать одну из них. Принять участие можно до середины октября.

Участниками могут стать настоящие и будущие абитуриенты колледжей и техникумов, а также те, кто уже получает рабочую или сервисную специальность. Для участия нужно зайти на сайт http://mastera.новости-школ.рф и заполнить короткую анкету, назвав свое имя, приложив фото и коротко рассказав о выбранной профессии (акция проходит в онлайн-формате).

Карточка участника появится на сайте. А если перепостить её ещё и ВКонтакте, то вы автоматически примете участие в розыгрыше электронного планшета. Официальные хештеги акции - #мояпрофессия #профессиябудущего #фцпро.

Выбрать профессию поможет каталог специальностей, размещенный на том же сайте. Задать вопрос об участии в акции можно в форме обратной связи (внизу каждой страницы сайта).

Система среднего профессионального образования в России сегодня динамично развивается и в последние несколько лет наблюдается устойчивый рост интереса выпускников школ к ней. В 2017 году 56 % выпускников девятых классов пошли в колледжи и техникумы, что на 12 % больше, чем в прошлом году. Меняются и подходы к образованию. Внедренные сегодня образовательные стандарты соответствуют мировым требованиям, сформулированным в рамках международного движения WorldSkills.

Акция "Мастера своего дела" призвана стать дополнительным ориентиром для молодых людей в выборе своего призвания и успешного будущего.

Проект реализуется по инициативе Минобрнауки России при поддержке Национального чемпионата "Абилимпикс", Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", федерального портала "Российское образование", в рамках информационной поддержки Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы.