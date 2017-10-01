Мастер и подмастерье

Подробности Опубликовано: 01.10.2017 12:53 Автор: Наталья Борозна

26 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция межрегиональной общественной организации "Объединение наставников" о старте системы наставничества в России – эту систему Правительство РФ поручило разработать майским указом.

Героями дня на пресс-конференции были:

председатель правления «Объединения наставников», директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Казакова.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Наталья Кувшинова.

Председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ Мария Воропаева.

Директор по развитию бизнеса Rambler&Co Дмитрий Туркевич.

В ходе конференции было вынесено предложение о включении в систему наставничества первых лиц. Уже сегодня в систему наставничества вошли депутаты, сенаторы, представители федеральных и региональных министерств, члены Общественной Палаты РФ, олимпийские чемпионы, ученые, представители госкорпораций и объединений бизнеса и другие выдающиеся деятели.

Участники подробно разобрали итоги опроса среди чиновников, а также инициативы общественников сделать официальным статус наставника на предприятиях и в госслужбе. В дополнение к этому отметили, что необходимо ввести профессиональный стандарт наставника. Помимо этого, были озвучены предложения разработать отраслевые спецпроекты для инвалидов, сирот и других социальных категорий.

Выяснилось, что для госслужащих, согласно данным июльского опроса о влиянии элементов корпоративной культуры, важны "герои и личности-символы" – этот пункт получил более 4 баллов из 5 по своей весомости. Чиновники нового времени хотят видеть перед глазами фигуры, на которые они смогли бы равняться в своей деятельности. 58 % опрошенных отметили, что социальная сфера должна быть приоритетом при подготовке законопроектов и программ.

Участники конференции подчеркнули, что одной из основных проблем является в том числе текучесть кадров: выпускники (порядка 56 % - 6 мес., 24 % - 12 мес.) не задерживаются на своей первой работе больше, чем на год, несмотря на то, что в целом удовлетворены занимаемой должностью (76 %). Из этого можно сделать вывод, что просто необходимо усилить на предприятиях адаптацию и профориентацию, и наставничество способно это решить.

В скором времени будет запущена специальная социальная сеть для наставников – онлайн-платформа, на которой молодые специалисты по своей инициативе смогут получить помощь опытных наставников любой сферы профессиональной деятельности, представить им свой проект и получить поддержку. К слову, в англоязычном пространстве на базе Facebook уже тестируется сервис по поиску менторов. Теперь в России появится и собственный подобный сервис.

Российская сеть обещает стать более упорядоченной и масштабной, поскольку в дело включилось государство: общественники ведут переговоры с министерствами и крупнейшими ассоциациями. Система будет работать на всех уровнях – от школ и университетов до органов власти.

Следующая после конференции "точка отчета" – Всероссийская дискуссия по наставничеству.