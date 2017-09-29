Городу нужны заведующие и инструкторы
- Подробности
- Опубликовано: 29.09.2017 09:05
- Автор: ОД
Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 29 сентября 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, тел. 2-17-60) информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России".
АДМИНИСТРАТОР АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
АДМИНИСТРАТОР ДЕТСКОГО ЦЕНТРА
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГИДРОТЕХНИК
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
ДВОРНИК
ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО - ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ХИМИК)
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ПОЛИГРАФИИ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ХИМИК
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ИНЖЕНЕР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УЧАСТКА
ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
КАССИР
КОНТРОЛЕР ОТК
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОНТРОЛЁР РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ
КОСМЕТОЛОГ
МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ
МЕНЕДЖЕР БАНКА ПО РАБОТЕ С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И САНТАХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОВЕРОК
ОПЕРАТОР АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПАРИКМАХЕР
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПЕДАГОГ СОЦИАЛЬНЫЙ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПСИХОЛОГ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
СКЛЕЙЩИК
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ВЕНТИЛЯЦИИ
IT СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТ ПИСЬМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ ДОЗНАВАТЕЛЬ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТЕХНИК ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
УЧЁТЧИК ВЕСОВОЙ
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ШВЕЯ
ШТУКАТУР
ЭКОНОМИСТ
ЭЛЕКТРИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ