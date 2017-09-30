Переулки наукограда останутся без света
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- Опубликовано: 30.09.2017 11:44
- Автор: ОД
АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период со 2 по 6 октября.
|
№ п/п
|
Срок заявки
|
Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|
Содержание работ
|
Дата, время начала
|
Дата, время окончания
|
1
|
02.10.2017 8:00
|
02.10.2017 17:00
|
СНТ Весна
|
Испытание
|
2
|
02.10.2017 8:00
|
02.10.2017 17:00
|
СНТ Весна, ул. Юркино,ул. Козлаки, б/о Радон, СНТ Вертолет, Мелиоратор
|
испытание
|
3
|
02.10.2017 8:00
|
02.10.2017 17:00
|
ул. Козлаки, б/о Радон, СНТ Вертолет, Мелиоратор
|
Тех. обслуживание
|
4
|
02.10.2017 9:00
|
02.10.2017 14:00
|
пер. Восточный, Болотный, Чкаловский, ул. Новоподберезская
|
Обрезка ветвей деревьев
|
5
|
03.10.2017 9:00
|
03.10.2017 14:00
|
ул. Новоподберезская, пер. Фрунзенский, Чапаевский, Кировский
|
Обрезка ветвей деревьев
|
6
|
04.10.2017 9:00
|
04.10.2017 14:00
|
ул. Макаренко
|
Обрезка ветвей деревьев
|
7
|
05.10.2017 9:00
|
05.10.2017 16:00
|
ул. Октябрьская, Макаренко
|
Обрезка ветвей деревьев
|
8
|
06.10.2017 9:00
|
06.10.2017 16:00
|
ул.Ленина, ул.Урицкого,ул.Левобережная
|
Обрезка ветвей деревьев
С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".