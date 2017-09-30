Переулки наукограда останутся без света

Подробности
Опубликовано: 30.09.2017 11:44
Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период со 2 по 6 октября.

 

№ п/п

Срок заявки

Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей

Содержание работ

Дата, время начала

Дата, время окончания

1

02.10.2017 8:00

02.10.2017 17:00

СНТ Весна

Испытание

2

02.10.2017 8:00

02.10.2017 17:00

СНТ Весна,  ул. Юркино,ул. Козлаки, б/о Радон, СНТ Вертолет, Мелиоратор

испытание

3

02.10.2017 8:00

02.10.2017 17:00

ул. Козлаки, б/о Радон, СНТ Вертолет, Мелиоратор

Тех. обслуживание

4

02.10.2017 9:00

02.10.2017 14:00

пер. Восточный, Болотный, Чкаловский, ул. Новоподберезская

Обрезка ветвей деревьев

5

03.10.2017 9:00

03.10.2017 14:00

ул. Новоподберезская, пер. Фрунзенский, Чапаевский, Кировский

Обрезка ветвей деревьев

6

04.10.2017 9:00

04.10.2017 14:00

ул. Макаренко

Обрезка ветвей деревьев

7

05.10.2017 9:00

05.10.2017 16:00

ул. Октябрьская, Макаренко

Обрезка ветвей деревьев

8

06.10.2017 9:00

06.10.2017 16:00

ул.Ленина, ул.Урицкого,ул.Левобережная

Обрезка ветвей деревьев

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения"

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