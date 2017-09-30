Переулки наукограда останутся без света

Подробности Опубликовано: 30.09.2017 11:44 Автор: ОД

АО "Мособлэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период со 2 по 6 октября.

№ п/п Срок заявки Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 02.10.2017 8:00 02.10.2017 17:00 СНТ Весна Испытание 2 02.10.2017 8:00 02.10.2017 17:00 СНТ Весна, ул. Юркино,ул. Козлаки, б/о Радон, СНТ Вертолет, Мелиоратор испытание 3 02.10.2017 8:00 02.10.2017 17:00 ул. Козлаки, б/о Радон, СНТ Вертолет, Мелиоратор Тех. обслуживание 4 02.10.2017 9:00 02.10.2017 14:00 пер. Восточный, Болотный, Чкаловский, ул. Новоподберезская Обрезка ветвей деревьев 5 03.10.2017 9:00 03.10.2017 14:00 ул. Новоподберезская, пер. Фрунзенский, Чапаевский, Кировский Обрезка ветвей деревьев 6 04.10.2017 9:00 04.10.2017 14:00 ул. Макаренко Обрезка ветвей деревьев 7 05.10.2017 9:00 05.10.2017 16:00 ул. Октябрьская, Макаренко Обрезка ветвей деревьев 8 06.10.2017 9:00 06.10.2017 16:00 ул.Ленина, ул.Урицкого,ул.Левобережная Обрезка ветвей деревьев

С полным перечнем плановых отключений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО "Мособлэнерго" в разделе "Плановые отключения".