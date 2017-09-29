Об убийцах номер один в День сердца

Подробности Опубликовано: 29.09.2017 09:22 Автор: Ренат Атаев

Представляем читателям материал пресс-службы Первого МГМУ им. Сеченова. Сегодня, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца (World Heart Day). Эту дату основала в 1999 году Всемирная Организация Здравоохранения. В этот день проводятся различные мероприятия, цель которых – повысить осознание обществом глобальной опасности эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в этот день инициируются разного рода профилактические меры, задача которых - снизить вероятность ишемической болезни сердца и мозгового инсульта.

Накануне Дня сердца мы поговорили с Филиппом Юрьевичем Копыловым, директором Института персонализированной медицины и профессором кафедры профилактической и неотложной кардиологии (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) о роли превентивных мер в борьбе с этой довольно опасной группой заболеваний.

- Насколько значимы заболевания сердца в общей картине смертности в России и в мире?

- Важнее этого сегодня у нас в стране просто ничего нет. На сегодняшний день заболевания сердца – это «убийца номер один». В мире это тоже так, но есть нюансы.

- Как выглядит структура заболеваемости по сердечным заболеваниям?

- Структура заболеваемости у нас достаточно традиционна. В основном это ишемическая болезнь сердца, которая представляет настоящую социальную проблему. Дело в том, что именно ИБС дает нам максимум смертей и инвалидностей в структуре общей заболеваемости. При этом важно отметить, что в Западной Европе уже обозначился тренд на снижение доли ИБС в общей смертности. Там сегодня не менее важный тренд – это онкозаболевания. Дело тут не обязательно в том, что в абсолютных цифрах этих нозологий стало больше. Такая динамика напрямую связана с общим старением населения, а также отказом от курения и изменением диетических привычек в Европе – в общем, с тем, что мы называем «здоровый образ жизни». Россия пока находится лишь в начале этого тренда и у нас, как говорится, все впереди.

- Что нового делается сегодня в отношении борьбы с этой группой заболеваний?

- Достигнут большой прогресс в лечении, а главное – в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Мы можем сегодня по результатам несложного генетического теста, которые дешевеют и с годами могут стать стандартом медицины в развитых странах (включая Россию), оценить, разовьется ли у данного человека кардиологическое заболевание. Глядя на эти данные, мы можем более эффективно планировать лечение этого пациента, можем даже в некоторых случаях предсказать, поможет ли ему то или иное лекарство, но главное – мы можем рекомендовать комплекс каких-то мер, чтобы более эффективно профилактировать развитие той же ИБС. Все это называется «персонализированная медицина» и этим мы занимаемся в нашем институте.

Описанное отношение к профилактике – общемировой тренд, новая парадигма развития медицины. В тех же Соединенных Штатах, например, сегодня страховые компании уже оплачивают генетические тесты. В основном это, конечно, тесты по фармакогеномике. Дальше идут превентивные тесты по онкологии, а в будущем недалек тот день, когда по страховке будут оплачиваться и генетические тесты для медицинской кардиологии.

- Такие тесты по "кардиогеномике" уже существуют?

- Да, безусловно.

- Какое количество генов связано с заболеваемостью сердечно-сосудистыми заболеваниями?

- Данные разных исследований отличаются. Надежность «предсказаний» с использованием различных одиночных генов тоже очень различна. Мы, конечно, можем использовать одиночные полиморфизмы – которых очень мало, можно посчитать по пальцам двух рук. Но они дают не очень надежный результат и лучше всего изучать наличие или отсутствие сразу всех этих генов и взаимосвязи между ними. Думаю, это будущее данной отрасли, причем будущее, которое уже не является фантастикой.

- О чем еще идет речь, когда мы говорим о персонализированной медицине?

Большое будущее в этой области у разнообразных медицинских гаджетов. Например, мы уже видим повсюду фитнес-трекеры. Если экстраполировать это немного в будущее, то легко представить более сложные устройства, которые будут дистанционно измерять и отсылать в «облако» существенно больший объем медицинской информации. Это, с одной стороны, позволит подключить технологии big data и изучать разные неочевидные факторы, влияющие на заболеваемость по широкому спектру нозологий. При этом, с другой стороны, эти устройства позволят дать более точные рекомендации данному конкретному человеку.

- Можете ли вы порекомендовать нашим читателям некий комплекс мер, для которого не нужно сдавать генетический тест?

- Здесь ничего нового я не скажу. Нужно больше двигаться людям, чья работа связана с сидячей работой. Гиподинамия оказалась ответственна за огромное количество довольно неочевидных вещей: не только за сердечно-сосудистые проблемы, но и за ускоренное старение, а также за более высокий риск онкологических заболеваний. Мышцами вырабатывается ряд слабо изученных факторов, на основе которых вполне может возникнуть новая отрасль фармакологии в самом ближайшем будущем. Но пока ее нет, всем нужно гулять. Не заниматься специально каким-то видом спорта, а просто чаще гулять на свежем воздухе, систематически заниматься какой-то нетрудной физической работой.

Также полезно ограничить употребление продуктов, содержащих насыщенные жиры (сливочное масло, жирные сорта красного мяса) и, что еще важнее, легких углеводов (сладости, сахар). Нужно есть больше зелени и овощей. Естественно, нужно избегать курения, в том числе пассивного, потому что как показал анализ смертности от ИБС в Европе, массовый отказ от курения повлиял на снижение актуальности данного заболевания сильнее, чем все медицинские процедуры вместе взятые. Это был главный драйвер общего изменения структуры заболеваемости в странах, где проводилась такая политика. Это не значит, что в нашей стране все станет хорошо уже через два года после начала подобной политики. Это работает дольше, на перспективе, скажем, 10-20 лет.

- Есть ли аналогичная упомянутой вами зависимость смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с приемом алкоголя?

- Тут зависимость несколько более сложная. Если в случае курения зависимость проградиентная, то есть повышение риска для человека начинается буквально с одной сигареты в день, то в случае алкоголя зависимость J-образная. То есть люди, которые совсем не пьют, парадоксальным образом умирают чаще, чем пьющие мало. Но вопрос тут в том, что считать "малым". Дело в том, что зависимость тут же становится прогрессией, если количество алкоголя, принимаемого человеком в день, превышает две стандартных дозы алкоголя для мужчин и одну стандартную дозу для женщин. Стандартная доза – это 15 г чистого этанола, то есть одна стопка крепкого алкоголя либо один большой стакан слабого.

- А что лежит в основе механизма "кардиопротекторного" действия малых доз алкоголя? Речь идет о психологическом воздействии, люди как-то расслабляются, и их отпускает стресс, или о каком-то хитром биохимическом механизме?

- (Смеется) Если бы мы знали, в чем тут дело, мы бы давно использовали это в фармакотерапии. Увы, механизм этот еще предстоит выяснить. Совершенно точно известно, что дело в этаноле, а не в характере напитка – вино или пиво здесь значения не имеет. Но и только.

- Влияет ли положительным образом на здоровье вегетарианство?

- Связь здоровья и вегетарианства очень неоднозначна. С одной стороны есть много данных, что риск ИБС у обычных вегетарианцев (не веганов) значительно снижается. Это, впрочем, касается и тех людей, кто просто снижает в своем рационе количество легких углеводов и насыщенных жиров. При этом у вегетарианцев (особенно у строгих) повышается риск анемии, связанной с худшим усвоением железа из растительной пищи и дефицитом витамина B12. Последний, кстати, также лучше получать из животной пищи, а не из таблеток. Поэтому такие вещи нужно тщательно согласовывать с врачом, а не заниматься самолечением. Кому-то вегетарианство действительно показано по медицинским причинам, а кому-то на фоне уже имеющейся анемии, дефицита белков, недоедания, нарушения липидного или углеводного обменов, а также массы других причин, это может навредить. Разумеется, сказанное особенно касается детей, чьи родители – строгие вегетарианцы.

- Что можно в связи с обсуждаемыми заболеваниями сказать о депрессии?

- Депрессия очень значимо влияет на риск кардиологических заболеваний . Пока не вполне ясен механизм этого воздействия, но то, что оно есть очевидно уже сегодня. Вероятно, речь идет о хроническом воспалении, которое провоцируется факторами, выделяющимися в кровь при длительном стрессе. И уже это воспаление каскадным образом запускает некие процессы, ведущие к изменениям в сосудистой стенке и в свертываемости крови, которые в свою очередь могут стать причиной гипертонической болезни, атеросклероза, а также инфаркта или инсульта.

- Полезно ли в этой связи превентивно принимать небольшие дозы аспирина?

- Такие данные действительно есть, и мы рекомендуем пожилым пациентам прием малых доз (буквально четверть таблетки) аспирина для профилактики инфарктов и инсультов. Но огульно рекомендовать эту меру я бы не стал. Нужно обязательно консультироваться с врачом, чтобы не вызвать у кого-то обострение язвенной болезни, а у кого-то – и опасное для жизни кровотечение.

Пресс-служба Первого МГМУ им. И.М. Сеченова