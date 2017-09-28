Приходите на научно-популярную лекцию о ненаучном

Подробности Опубликовано: 28.09.2017 11:19 Автор: Мария Пилипенко

29 сентября в 18:30 в Универсальной библиотеке ОИЯИ им.Д.И.Блохинцева состоится лекция врача и научного журналиста Алексея Водовозова "БАД: кому добавки?".

Биологически активные добавки ворвались в нашу жизнь в девяностые годы. Они обещали — и обещают до сих пор — исцеление и пожизненную профилактику любых болезней, очищение от шлаков и токсинов, гарантированное изгнание лишних килограммов. Но что на самом деле скрывается за аббревиатурой БАД, кому они могут помочь и как?

Об этом - лекция А. Водовозова. Алексей Валерьевич - врач-терапевт высшей категории, подполковник медицинской службы запаса, научный редактор журналов "АВС" и "Российские аптеки". Специализации: терапия, клиническая токсикология, клиническая лабораторная диагностика, военно-врачебная экспертиза.

Лекция состоится в рамках библиотечной программы премии "Просветитель", в которой наша библиотека участвует уже несколько лет: мы получаем книги лауреатов и финалистов Премии, а также принимаем у себя лекторов, авторов книг, вошедших в списки лауреатов. Книга А.Водовозова "Пациент разумный. Ловушки "врачебной диагностики", о которых должен знать каждый" - в лонг-листе Премии-2017.

Вход свободный.

Адрес: ул. Блохинцева, д.13.