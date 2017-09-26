За сутки спасли десятерых

Подробности Опубликовано: 26.09.2017 11:32 Автор: Кирилл Свояков

На прошлой неделе в связи с активным продолжением грибного сезона, спасатели "Мособлпожспаса", в том числе дежурные караулы пожарных частей, каждый день выезжали в лес за потерявшимися людьми.

Поисково-спасательные отряды отправляются на поиски по несколько раз за сутки, выводя из чащи не по одному десятку человек.

На минувшей неделе случаи блуждания в лесу были отмечены в Орехово-Зуевском, Ногинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Коломенском, Можайском, Рузском, Одинцовском, Егорьевском, Клинском, Солнечногорском, Дмитровском, Ступинском, Пушкинском, Подольском, Щелковском, Балашихинском районах, а также в Дмитрове, Дубне и Талдоме.

Так, в зоне действия Дубненского территориального управления "Мособлпожспаса" в течение суток были найдены десять человек.

Возле деревни Кошелёво под Талдомом заблудились три женщины и ребёнок. Вызов об этом происшествии поступил спасателям ПСО-31 в районе шести часов вечера. В течение пяти последующих часов спасатели Вадим Чернявский, Александр Серов, Александр Рек и Алексей Горшков искали и выводили дам из леса. «Несмотря на усталость, сильный стресс и темное время суток, собранный урожай женщины не бросили, - отмечается в материале пресс-службы. За день до этого спасатели ПСО-31 отыскали в лесу гражданку с поврежденной ногой. Они провели осмотр ноги на месте, наложили шину и на носилках вынесли женщину на дорогу, передав с рук на руки бригаде скорой помощи. Еще неделей назад сотрудники того же отряда вывели из леса одну семью с ребенком.

А спасатели Сергиево-Посадского района в это же время спасли «потеряшек» из Северной Кореи, которые работали на строительном объекте района и польстились на русские грибы. На входе в лес спасателей уже ждали представители посольства этой страны.

Спасатели "Мособлпожспас" напоминают, как не попасть в беду в лесу:

- не следует идти в лес при острых проблемах со здоровьем,

- не надо брать с собой маленьких детей, если собираетесь зайти далеко в лес,

- нужно иметь с собой заряженный телефон и быть одетым ярко,

- не стесняйтесь звонить в "112".