Кому платят больше всех?

Подробности Опубликовано: 26.09.2017 11:12 Автор: Никита Крутиков

Взяв статистику служб занятости по вакансиям, размещенным работодателями в первой половине 2017 года, Министерство труда и социальной защиты РФ составило рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Выше всех в нем оказались капитан и летчик.

Первые два места заняли капитаны: океанского судна (з\п 500 000 рублей) и воздушного (оклад 320 000 рублей). К слову, второй пилот оказался на 10-м месте рейтинга, получая 180 000 р. в месяц.

Третий наиболее оплачиваемый специалист - главный технолог золотодобывающей промышленности (заявленная зарплата – 312 000 р.).

Места с четвертого по девятое заняли:

- главный тренер по хоккею (300 000 р.),

- начальник строительного участка (250 000 р.),

- врач-стоматолог (200 000 р.),

- риск-менеджер (200 000 р.),

- инженер-электрик (195 000 р.)

- и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 000 р.).

Руководитель группы подбора кадрового агентства "Юнити" Станислав Злобин в интервью "Известиям" рассказал, что зарплаты повышаются в тех отраслях где работают узкие специалисты, на которых наблюдается кадровый голод, который будет наблюдаться во всех отраслях из-за демографической ямы 90-х годов. Специалистов младше 25 лет у нас в стране мало. Эксперт также считает, что остро востребованными в ближайшем будущем будут специалисты нефтехимической промышленности в связи с запуском масштабных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Возможная причина высокой оплаты труда капитана – развитие судостроения в России, а зарплата пилотов растет благодаря тому, что в последние годы многие российские пилоты пошли работать на китайские авиакомпании.

Если же говорить о целых отраслях, то, по данным Минтруда по итогам 2016 года, высочайшие зарплаты были в финансовой сфере (78 300 р.), а самые низкие – в сельском хозяйстве (21 400 р.).

При этом средняя получка по стране за первое полугодие 2017 года – 38 700 рублей.