Работодателей просят устроить стажировку
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- Опубликовано: 23.09.2017 15:29
- Автор: ОД
Дубненский центр занятости населения агитирует работодателей города разместить вакансию для молодых специалистов с возможностью пройти стажировку на рабочем месте.
"Уважаемые работодатели!
В целях содействия занятости молодежи ГКУ МО Дубненский ЦЗН осуществляет прием вакансий для формирования базы стажировок для студентов и выпускников образовательных организаций для размещения в специализированном разделе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий "Работа в России".
Под стажировкой понимается свободное рабочее место или вакантная должность со следующими характеристиками:
· трудоустройство по срочному трудовому договору;
· неполная занятость (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя), позволяющая совмещать стажировку с обучением в образовательной организации;
· возможность трудоустройства соискателя с незаконченным образованием (продолжающим обучение в образовательной организации по программе среднего специального или высшего профессионального образования);
· готовность работодателя к обучению работника на рабочем месте.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (49621) 2-17-60".
ГКУ МО Дубненский ЦЗН