Работодателей просят устроить стажировку

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Опубликовано: 23.09.2017 15:29
Автор: ОД

Дубненский центр занятости населения агитирует работодателей города разместить вакансию для молодых специалистов с возможностью пройти стажировку на рабочем месте.

 

"Уважаемые работодатели!

В целях содействия занятости молодежи ГКУ МО Дубненский ЦЗН осуществляет прием вакансий для формирования базы стажировок для студентов и выпускников образовательных организаций для размещения в специализированном разделе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий "Работа в России".

Под стажировкой понимается свободное рабочее место или вакантная должность со следующими характеристиками:

· трудоустройство по срочному трудовому договору;

· неполная занятость (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя), позволяющая совмещать стажировку с обучением в образовательной организации;

· возможность трудоустройства соискателя с незаконченным образованием (продолжающим обучение в образовательной организации по программе среднего специального или высшего профессионального образования);

· готовность работодателя к обучению работника на рабочем месте.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (49621) 2-17-60".

ГКУ МО Дубненский ЦЗН

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