Ярмарку вакансий поддержали 8 работодателей

Подробности Опубликовано: 21.09.2017 15:26 Автор: ОД

Ярмарка вакансий для безработных и ищущих работу граждан была организована Дубненским центром занятости и проведена на базе городской библиотеки семейного чтения 21 сентября.

Восемь организаций приняли участие в мероприятии: детско-юношеская спортивная школа "Дубна", Дубненский отдел вневедомственной охраны, ООО "ЮКАС", салон красоты "Ангел" (детская парикмахерская), ООО "Учебный центр "ПРОФИ", ОАО "Рата" и ОМВД России по городскому округу Дубна.

Представители этих организаций после торжественного открытия ярмарки провели самопрезентацию, рассказав об имеющихся вакансиях, о требованиях к соискателям вакантных рабочих мест и об условиях труда.

Специалисты ГКУ МО Дубненского ЦЗН проконсультировали посетителей ярмарки вакансий, рассказали им об условиях постановки на учет и о государственных услугах, которые оказывает городская служба занятости населения, а также предоставили тематические газеты с вакансиями ("Работай рядом с домом", "Всё для Вас"), а также рекламные проспекты, буклеты и информационные брошюры.

Всего ярмарку посетили 47 человек. Они прошли первичные собеседования с работодателями о возможностях трудоустройства, обсудив интересующие их вакансии, и заполнили анкеты соискателей.

Представители всех восьми организаций предложили 19 гражданам пройти второй этап собеседования.

После окончания мероприятия для представителей организаций был проведен круглый стол на тему квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. На круглом столе было предложено пересмотреть вакансии по квотируемым рабочим местам для трудоустройства инвалидов, и, если вакансия не заполняется в течении трёх месяцев, рассмотреть вопрос о замене этих вакансий на другие профессии, востребованные на рынке труда.

По материалам директора ГКУ МО Дубненский ЦЗН И. М. Гогенко