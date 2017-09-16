Фотовыставка расскажет о состоянии профобразования

Подробности Опубликовано: 16.09.2017 06:47 Автор: Никита Крутиков

13 августа заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова открыла вторую фотовыставку "Российское образование сегодня", проводимую ведомством, в Москве на Тверском бульваре.

"Рост экономики требует все больше хорошо подготовленных профессиональных кадров, - прокомментировала значимость мероприятия чиновница. - Широко востребованы на рынке специалисты рабочих, сервисных, инженерных специальностей, а также, конечно, выпускники российских вузов: будущая техническая и научная элита страны. Мы видим, как растет престиж и востребованность рабочих профессий. Система среднего профессионального образования в России сегодня динамично развивается и в последние несколько лет мы наблюдаем тренд на увеличение интереса выпускников школ к ней. В 2017 году более 50 % выпускников девятых классов пошли в колледжи и техникумы, что на 12 % больше чем в прошлом году, это очень значительный показатель. Подобные изменения накладывают новые требования к образовательной инфраструктуре: она должна быть современной, ёмкой, высокотехнологичной. Меняются и подходы к образованию. Внедренные сегодня образовательные стандарты соответствуют мировым требованиям, сформулированным в рамках международного движения WorldSkills. Об этом и многом другом расскажет выставка, которую мы сегодня открываем".

О том, что ситуация с профобразованием в России потихоньку меняется из года в год, говорит то, что, по замечанию замминистра, конкурс в колледжи и техникумы на некоторые специальности превысил 5 человек на место, а более 75 % выпускников организаций среднего профессионального образования находят работу по специальности в течение года после выпуска.

Одной из главных задач в профобразовании на сегодня Людмила Огородова назвала подготовку специалистов, «близких к рынку труда» - готовых после вуза сразу включиться в трудовой процесс, не нуждающихся в доучивании или переучивании на рабочем месте. Поэтому и работодатели становятся ближе к системе образования. Это замминистра считает залогом качества свежих профессиональных кадров.

Выставка поделена на два равных блока: среднее и высшее профессиональное образование. Детально освещены наиболее востребованные сегодня специальности, а также профессии будущего.

На фотографиях зрители увидят современные центры подготовки мастеров, новые корпуса, библиотеки и общежития, а также деятельность образовательных форумов и студенческих фестивалей.

Львиная доля иллюстраций была сделана специально для фотовыставки. На ней отображены десятки колледжей, техникумов и вузов по всей территории РФ.

Экспозиция открыта для просмотра в течение всего сентября. Вход бесплатный.