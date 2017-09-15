Выбери любимого участкового

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Опубликовано: 15.09.2017 12:35
Автор: ОД

Всероссийский конкурс "Народный участковый" проходит в три этапа. Голосование проводится онлайн на сайтах МВД России, в нем могут принять участие все желающие. После изучения анкет участников пользователи смогут отдать свои голоса лучшему участковому.

 

Отбор конкурсантов в первом туре на районном уровне проводится с 11 по 20 сентября.

Второй тур голосования проходит на сайте ГУ МВД России по Московской области с 7 по 16 октября между кандидатами, прошедшими первый этап конкурса.

Победитель второго этапа представляет Подмосковье в финальном всероссийском этапе конкурса, который проводится с 1 по 10 ноября на сайте МВД России или сайте информационного партнера конкурса.

Условия конкурса

В Конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел, занимающие штатные должности участковых (старших участковых) уполномоченных полиции, стаж службы которых в указанных должностях составляет не менее трех лет, не имеющие наложенных дисциплинарных взысканий.

Как голосовать?

Чтобы открыть анкету кандидата Всероссийского конкурса "Народный участковый" - нажмите на соответствующее ФИО конкурсанта.

Для голосования за кандидата - нажмите на сердечко на фотографии. После подтверждения, голосование за кандидата будет завершено. Также Вы увидите количество голосов у кандидатов конкурса на выбранной территории.

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