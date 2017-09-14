Поголовье серых журавлей удается сохранить

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Опубликовано: 14.09.2017 14:09
Автор: Никита Крутиков

Сотрудники природоохранного фонда "Верховье" по заказу министерства экологии региона пересчитали серых журавлей в Лотошинском районе, где они традиционно сбиваются в стаи перед отлетом на юг.

 

В результате биологи отметили три крупных скопления этих птиц, занесенных в Красную книгу, числом около 200 особей. Специалисты рассчитывали обнаружить немного больше журавлей, но еще больше птиц появится лишь после полной уборки зерновых.

Сокращение площадей посева зерна в 90-х годах прошлого века и стало причиной, по которой теперь проводится мониторинг скоплений серого журавля. В то время численность данного вида несколько сократилась, ведь осенняя кормовая база для журавлей стала меньше. Но теперь поголовье стабилизировалось: ежегодно в заказнике "Журавлиная родина", крупнейшем месте средоточия серого журавля в Подмосковье, обитают от 1300 до 1500 экземпляров.

Лотошинский район местом проживания выбрали и другие краснокнижные птицы: малый подорлик и два полевых луня.

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