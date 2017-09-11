Кем работать мне пойти?

Подробности Опубликовано: 11.09.2017 15:32 Автор: Наталья Борозна

Субботнее торжество "Дети - наше будущее" в парке семейного отдыха оказалось сделанным с любовью, не для галочки. Устроители (ТМПК и многие другие присоединившиеся к ним городские организации и учреждения) подарили горожанам настоящий семейный праздник, с небанальными конкурсами. Да и сам день выдался почти погожим и теплым.

Кое-что было традиционным для такого рода мероприятий: например, как на празднике от Первого канала, можно было посидеть внутри пожарной машины. На всех гуляниях, где участвует полевая кухня, готовят гречку, что наводит на подозрения: неужели и в настоящей армии рацион такой однообразный? Ну и, конечно, привычными были песни и танцы со сцены. Именно оттуда объявили начало мероприятия – оно началось с открытия Аллеи первоклассников.

На щитах с поименными фотографиями практически всех новоявленных школьников Дубны можно было увидеть их чаяния о будущем. Было заметно, что многие хотят пойти по стопам мамы или папы, либо взять пример с воспитателей и учителей, продолжив их путь, либо стать медийным лицом: телеведущей, актрисой, балериной, дизайнером. Кое-кто мечтает о рабочей профессии: продавца или парикмахера, а также шофера и экскаваторщика. Стать ученым или даже президентом России захотело меньшее количество лиц. (Непонятно откуда при этом, правда, взялось три палеонтолога). Одна девочка амбициозно пожелала стать директором фирмы, другой паренек - миллионером. Большое число первоклассников, как ни странно, хотят получить "страшную" профессию стоматолога. Многие мечтают пойти по другим направлениям в медицине, и очень многие хотят служить в полиции.

Также на стендах была приведена интересная статистика о том, какие имена нынче распространены среди первоклассников (Александр, Михаил, Артем, Никита, Даниил, Анастасия, Екатерина, Софья), а какие встречаются в единственном экземпляре (Азот, Анфиса, Василий, Есения, Леон, Хуши и т.д).

Сами дети, не только первоклассники, с упоением проходили квесты на площадках разных профессий, а потом, накопив пять баллов – по баллу от площадки, - тратили их на сладкий приз (моток сахарной ваты, стакан поп-корна) либо на аква-грим.

Площадок было тридцать, и не все из них, строго говоря, представляли какие-либо специальности. Например, поисковики представили коллекцию трофеев Великой Отечественной войны.

Также можно было получить мастер-классы от лучников или попробовать силы в бое на мечах или русских народных забавах. Примерить же на себя можно было следующие профессии и ремесла: ученый, врач, полицейский, спасатель, боец спецслужбы, строитель, корреспондент ТВ, модельер, библиотекарь, мастер хэнд-мэйд, уличный художник, боксер, хоккеист, повар, парикмахер, водитель, гонщик, танцор.

В конце празднества в небо полетели десятки белых, синих и красных шаров.

Глядя на ребят, кажется, что профессия маляра – медитативная и стрессоснимающая)