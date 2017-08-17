Разыскиваются лучшие монтеры железнодорожных путей

Подробности Опубликовано: 17.08.2017 13:25 Автор: Никита Крутиков

Минсоцразвития Московской области сообщает, что 12 сентября в Московском учебном центре профессиональных квалификаций Московской железной дороги состоится региональный этап конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший монтер пути".

Так что, если среди наших читателей найдутся представители этой рабочей профессии - заявляйтесь на данный конкурс.

Основная цель Конкурса – повышение профессионального мастерства, престижа квалифицированного труда монтера пути, распространение передового опыта.

Конкурс проводится в 2 этапа: на региональном и федеральном уровнях. Региональный этап проводится в период с 16 июня по 12 сентября. Федеральный этап состоится 19 сентября на полигоне Экспериментальное кольцо АО "ВНИИЖТ" г. Москва, Щербинка.

Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая проверку теоретических знаний участников и выполнение ими практических заданий.

Уровень сложности практических работ и теоретических знаний должен соответствовать не менее чем третьему разряду работ квалификации "монтер пути".

Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайтах Минтруда РФ и Союза транспортников России.