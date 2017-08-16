Конкурс граффитчиков пройдет 22 августа

Подробности Опубликовано: 16.08.2017 14:24 Автор: Никита Крутиков

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» инициировала проведение 22 августа в Дубне конкурс граффити «Экология и инновации в красках». Конкурс приурочен к Году экологии в России.

Помимо ОЭЗ, организаторами творческого конкурса граффити выступили отдел молодежной политики управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Дубны и местное отделение партии «Единая Россия».

Сейчас ведутся подготовительные работы. Местом проведения мероприятия станет левобережная площадка особой экономической зоны «Дубна». Пленэром для расписывания на тему защиты окружающей среды станут серые стены трансформаторных подстанций. Поэтому участники конкурса будут иметь в своем распоряжении не только краски разных цветов, но и средства индивидуальной защиты.

Среди заявившихся участников конкурса граффити - Борис Макаров по прозвищу Боб Макар, художник настенной живописи, расписавший не одно здание в Дубне. Однако в конкурсе могут принять участие не только профессионалы, но и все желающие, без ограничения по возрасту. Заявки принимаются до 21 августа: эскизы с указанием адреса и контактных данных присылайте на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Эскизом может послужить как фотография, так и сканированная копия рисунка или макет, нарисованный в графическом редакторе.

Темы конкурса - «Россия наш дом», «Защита окружающей среды», «Красная книга», «Инновации на страже экологии». Предусмотрены две премии в 50 и 25 тыс. рублей за первое и второе места соответственно, а также специальный приз за третье место.

"В настоящее время ОЭЗ «Дубна» насчитывает около 130 резидентов, - сообщается в пресс-релизе Особой экономической зоны "Дубна". - Наукоемкие компании разрабатывают и внедряют в жизнь новейшие технологии в самых различных сферах. Есть среди них и те, которые направлены на внедрение природоохранных технологий. Сегодня сохранность благоприятной экологической среды - это не модный тренд, а необходимость нашего времени, условие успешного развития страны, Подмосковья и Дубны. Мы надеемся, что конкурс станет ярким, заметным событием, которое позволит не только полюбоваться замечательными работами в стиле граффити, но и обратит внимание на бережное отношение к природе".