Новый контур метро строится с помощью инновационных технологий BASF

Подробности Опубликовано: 15.08.2017 11:44 Автор: Кирилл Свояков

Первый участок третьего пересадочного контура между станциями метро "Петровский парк" и "Деловой центр" будет введен в эксплуатацию в начале сентября, ко Дню города Москвы. Справившись с трудностями московской гидрогеологии, строители метро держат высокий темп работ. Помогают им в том числе и современные качественные материалы и технические решения.

Процесс строительства давался нелегко. Тоннели прокладывались в сложных, обводнённых грунтах, где на участках с плывунами несколько раз пришлось… замораживать грунт. Для гидроизоляции тоннелей применялись новейшие технологии.

"Строительство перегонов и станций в таких сложных условиях требует применения целого комплекса решений, позволяющих надёжно защитить подземную инфраструктуру метрополитена от воды, – комментирует Алексей Ровенский, коммерческий директор строительного подразделения BASF. – Нередко при строительстве станций мелкого заложения открытым способом (что на сегодняшний момент является приоритетным методом строительства Московского метрополитена) возникают сложные ситуации с притоком воды и выносом грунта через бетонные ограждения при технологии "стена в грунте".

По словам специалиста, химики BASF скомпилировали сразу несколько инъекционных составов MasterRoc на основе полиуретановых смол, микроцементов и акрилатных полимеров (MasterRoc MP 355 Thix, MasterRoc MP 304, MasterRoc MP 355 1K, MasterRoc MP 350, MasterInject 1776, MasterInject 1778). И сейчас эти системы нашли широкое употребление при прокладке нового метро. Чтобы достигнуть максимального эффекта, организация создала специальные технологические регламенты, подробно учитывающие столичную гидрогеологию.

Решения для остановки средних и малых водопритоков и для дальнейшей долговременной гидроизоляции были использованы при строительстве метрокольца, перегонов и станционных комплексов Кожуховской, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линий. Так, на перегоне между "Петровским парком" и "ЦСКА", чтобы не допустить протечек сквозь швы тюбингов, применялись акрилатные инъекционные составы MasterRoc MP 303 CE и MP 307 CE.

Как скоро смогут достроить метрокольцо с помощью применяемых инноваций? Одновременно со станцией "Петровский парк" завершается строительство и отделка "ЦСКА". Вместе с тремя другими – "Деловой центр", "Шелепиха" и "Хорошевская" – они составят первый участок нового кольца, пользоваться которым жители и гости столицы смогут уже в самое ближайшее время. Полностью новый подземный контур замкнётся в конце 2020 – начале 2021 гг.