Дубна на шестом месте по ведению бизнеса в регионе

Подробности Опубликовано: 10.08.2017 14:14 Автор: Кирилл Свояков

Обследование условий для ведения предпринимательской деятельности за второй квартал 2017 года показало, что среди 63 муниципалитетов Подмосковья Дубна занимает шестое место.

Представляем десятку нынешних лидеров в порядке убывания рейтинга: Мытищи, Химки, Ленинский район, Красногорск, Дмитровский район, Дубна, Клинский район, Реутов, Звенигород, Одинцовский район.

Все эти муниципальные образования имеют высокий совокупный балл по всем критериям оценки. Однако самыми значимыми при формировании рейтинга считаются показатели, отмеченные жирным шрифтом.

Критерии оценки

количество субъектов МСП на 10 000 жителей в муниципальном образовании (в Дубне отмечена положительная динамика по этому критерию),

в муниципальном образовании (в Дубне отмечена положительная динамика по этому критерию), количество вновь созданных субъектов МСП на 10 000 жителей в муниципальном образовании,

в муниципальном образовании, объем средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках программы поддержки бизнеса (здесь Дубна также «продемонстрировала» большие успехи),

комплексная оценка предпринимательского климата экспертами – руководителями субъектов МСП,

– руководителями субъектов МСП, состояние сайта, его актуальность для МСП, удобство пользования, информационное наполнение,

жалобы на администрации муниципальных образований.

Предприниматели оценивали:

отношение муниципальных властей к бизнесу;

наличие административных барьеров;

подключение к сетям инженерной инфраструктуры;

согласовательные процедуры органов власти на местах;

деятельность контрольно-надзорных органов;

доступность финансовых ресурсов;

обеспеченность кадровыми ресурсами;

обеспеченность помещениями.

Начиная с 2015 года, каждый квартал фиксируются показатели по ведению бизнеса в муниципалитетах. Такое обследование проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и базируется как на статистике, так и на мнении более чем 200 авторитетных предпринимателей из приблизительно 600 субъектов МСП о фактических условиях их работы. С течением времени исследование обнаруживает положительные изменения в предпринимательском климате и обнаруживает основные проблемы для бизнеса в муниципалитетах.

Среди позитивных сдвигов: местные власти стали лояльнее относиться к инвесторам и предпринимателям, административные барьеры смягчаются, а число необоснованных претензий и проверок со стороны контролирующих ведомств снижается, кадровая проблема для бизнеса больше не стоит так остро.

Однако многие предприниматели по-прежнему сетуют на сложности подключения к сетям инженерной инфраструктуры, а также затянутые сроки согласовательных процедур органов власти разных уровней. Не везде хватает и бизнес-помещений, а начинающие предприниматели ограничены в средствах, так как им бывает трудно получить финансы для старта.

По материалам Инвестиционного портала наукограда Дубна