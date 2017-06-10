Российские таможенники перенимают опыт Дубны

Подробности Опубликовано: 10.06.2017 16:00 Автор: ОД

Уже во второй раз особая экономическая зона "Дубна" принимает у себя гостей - руководителей таможенных органов, объектами деятельности которых являются российские ОЭЗ, свободные экономические зоны, другие инновационные территории.

ОЭЗ "Дубна", ФТС России и Российская таможенная академия провели выездной практический семинар для таможенников из Сахалина, Благовещенска, Биробиджана, Уссурийска, Магадана, Уфы, Елабуги, Астрахани, Москвы, Калининграда и Республики Крым.

На примере таможенного поста "Дубна" разъяснялись детали взаимодействия с резидентами, процедуры, связанные с таможенными преференциями, новшества законодательства.

Участники семинара посетили выставку компаний-резидентов, где узнали об истории создания ОЭЗ "Дубна", ее инфраструктуре и инструментах по повышению инвестиционной привлекательности территории, в том числе и о таможенных преференциях.

Начальник таможенного поста «Дубна» полковник таможенной службы Александр Янчук рассказал участникам об информационных технологиях, которые применяют на таможне в Дубне. В медиа-зале Конгресс-центра гости семинара обсудили практические особенности применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, обменялись мнениями и получили профессиональные ответы и комментарии по вопросам таможенного законодательства и развитию собственных территорий.

По информации сайта ОЭЗ "Дубна"