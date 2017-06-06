Работа в Дубне и в России
- Подробности
- Опубликовано: 06.06.2017 06:03
- Автор: ОД
Вакансии Дубненского центра занятости населения на 5 июня.
АДМИНИСТРАТОР БАРА
АДМИНИСТРАТОР АЗС
АРХИВАРИУС
АРХИТЕКТОР
БАРМЕН
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ - АНЕСТЕЗИОЛОГ - РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГЕОДЕЗИСТ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ИНЖЕНЕР УЧЁТА ЭЛЕКТРИЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПАЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
МАССАЖИСТ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
МЕТОДИСТ
МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ
ОПЕРАТОР АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА
ПОВАР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОМОЩНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ (МАТЕМАТИКИ)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ПРОДАВЕЦ - КОНСУЛЬТАНТ
ПСИХОЛОГ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ТЕХНИК УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТЕХНИК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
За справками обращаться по адресу: г. Дубна ул.9 Мая д.3 или звонить по телефону +7 496 212-17-60.
Дубненский ЦЗН информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России" по адресу: www. trudvsem.ru