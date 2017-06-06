Работа в Дубне и в России

Подробности
Опубликовано: 06.06.2017 06:03
Автор: ОД

Вакансии Дубненского центра занятости населения на 5 июня.

АДМИНИСТРАТОР БАРА

АДМИНИСТРАТОР  АЗС                                            

АРХИВАРИУС                                 

АРХИТЕКТОР                                  

БАРМЕН

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА                               

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ                                      

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ                                   

ВОСПИТАТЕЛЬ                               

ВРАЧ - АНЕСТЕЗИОЛОГ - РЕАНИМАТОЛОГ                                     

ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ                                           

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ                               

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ                                   

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК                                          

ГЕОДЕЗИСТ                                      

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР                                

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ                                           

ИНЖЕНЕР УЧЁТА ЭЛЕКТРИЕСКОЙ ЭНЕРГИИ                                   

ИНЖЕНЕР КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                                

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ                                           

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ                                

ИНЖЕНЕР-РАСЧЁТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПАЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ                                   

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ                                     

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ                                 

ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ                                      

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ                                   

ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ                                        

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА                                 

КОСМЕТОЛОГ                                

МАССАЖИСТ                                  

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА                                          

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ                                   

МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ                                        

МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ                               

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ                                  

МЕТОДИСТ                                      

МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА                                              

МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                            

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКЛЕЙКИ

ОПЕРАТОР АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ                                   

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ                                      

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ                                      

ОФИЦИАНТ                                     

ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ              

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ                           

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА                                       

ПОВАР                               

ПОЛИЦЕЙСКИЙ                                            

ПОМОЩНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ                                            

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ (МАТЕМАТИКИ)                                

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА                                 

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС                                      

ПРОДАВЕЦ - КОНСУЛЬТАНТ                                   

ПСИХОЛОГ                                      

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА                                       

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ    

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК                                

ТЕХНИК УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ                                     

ТЕХНИК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ                      

ТОКАРЬ                                             

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ                                        

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА                                          

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ                                      

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ                                          

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ                                         

УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ                                              

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА                                    

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ                                  

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ                                       

ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ                                      

ФРЕЗЕРОВЩИК                                             

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК                                          

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)                                           

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ                                         

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ                                 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ТРАССАМИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ                                  

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ                                  

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ                                            

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ                                              

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ               

За справками обращаться по адресу: г. Дубна  ул.9 Мая  д.3 или звонить по телефону +7 496 212-17-60.
Дубненский ЦЗН информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России" по адресу: www. trudvsem.ru

        

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