Баланс "Стрелки" - на экране смартфона

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Опубликовано: 27.05.2017 14:43
Автор: Кирилл Свояков

В мобильном приложении Единой транспортной карты "Стрелка" появился виджет, который отображается непосредственно на экране смартфона и показывает баланс карты.

Чтобы вывести баланс карты и информацию о текущей скидке на рабочий экран телефона, необходимо в списке мобильных приложений выбрать виджет "Стрелки" и перетащить его на экран. Обновление актуально для устройств на платформе Android и iOS.

Сайт единой карты, в том числе мобильная версия, также претерпел редизайн и обновление навигации. https://strelkacard.ru/project/news/336

В правой части главной  страницы сайта и в основном меню мобильного приложения "Стрелки" появилась новая интерактивная кнопка "Поделись идеей". Нажав на нее, можно поделиться своей идеей по улучшению проекта "Стрелка".

"Мы надеемся, что работа с сайтом и приложением станет еще удобнее, а в случае каких-либо вопросов всегда можно обратиться к нам с помощью формы обратной связи для устройств на платформе Android и iOS", – заявляет генеральный директор ООО "ЕТК" Павел Буяджи.

Напомним, проект "Стрелка" стартовал в феврале 2015 года и с тех пор заработал немало нареканий от пользователей

Единая транспортная карта "Стрелка" действует более чем в 5 000 автобусов "Мострансавто" и в транспортных средствах более 200 коммерческих перевозчиков Подмосковья. "Стрелкой" можно оплатить билет в электричке: как разово, так и приобретя абонемент.

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