Лучшие таксист и водитель ЛиАЗа работают в Дубне

Подробности Опубликовано: 26.05.2017 15:28 Автор: Никита Крутиков

20 – 21 мая в Коломне на базе автоколонны 1417 состоялся конкурс "Лучший по профессии" среди водителей Московской области. В нем приняли участие более 120 человек из 39 предприятий. Среди победителей есть дубненцы.

Конкурсанты соревновались в пяти категориях: водители автобусов малого ("Мерседес Спринтер") и большого класса (ЛиАЗ-5292), самосвалов грузоподъемностью до 13 тонн и бензовозов. Также впервые в этом году участие в профконкурсе приняли легковые такси (из 8 таксомоторных парков).

Первый этап испытаний был теоретическим, на знание правил дорожного движения, второй — практика, скоростное маневрирование на площадке, где они выполнили такие упражнения, как "бокс", "стоянка", "змейка", "круг", "тоннельные ворота".

Итоги

Лучшим среди водителей самосвалов КАМАЗ оказался водитель производственного комплекса "Озерский" ГБУ МО "Мосавтодор" Даниил Овдиенко.

В категории "Автобус большой вместительности" первое место разделили между собой Андрей Осетров (ОАО "Рата") и Владимир Савельев ("Озерское ПАТП").

В категории "Автобус малой вместительности" первое место в скоростном маневрировании завоевал Александр Кутников ("Домтранс Видное"), в знании ПДД – Вячеслав Федоров (Коломенский филиал "Мострансавто").

Лучшими таксистами области признаны Александр Пузаков ("АВК-СОЛО") за знание ПДД и Антон Красиков ("9 Дубна") в скоростном маневрировании.

Победители получили грамоты и денежные призы.