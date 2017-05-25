Университет "Дубна" преуспел в WorldSkills Russia-2017

Подробности Опубликовано: 25.05.2017 12:50 Автор: Никита Крутиков

Об общих итогах чемпионата WorldSkills Russia-2017 мы уже писали ранее. Команда Московской области принимала участие в 47 компетенциях, подмосквичам достались 33 призовых места и медалей: 11 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых и 5 медалей за профессионализм.

Рады сообщить, что в числе призеров WorldSkills Russia – два студента государственного университета "Дубна". Еще двое показали результаты, приближающиеся к призовым.

Лоскутов Данил Юрьевич: 2 место по компетенции "Прототипирование" (студент 1 курса по направлению "Информатика и вычислительная техника" заочного отделения факультета высшего образования Дмитровского института непрерывного образования университета "Дубна");

Фридман Денис Михайлович: 2 место по компетенции "Предпринимательство" (студент 1 курса факультета экономики и управления государственного университета "Дубна");

Виноградов Владислав Алексеевич: 4 место по компетенции "3D-моделирование компьютерных игр" (студент 3 курса Институт системного анализа и управления государственного университета "Дубна");

Корчагин Павел Сергеевич: 4 место по компетенции "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений" (студент 3 курса ИСАУ государственного университета "Дубна").