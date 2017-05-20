Профессионалом быть модно

Подробности Опубликовано: 20.05.2017 13:53

Российское образование становится все теснее связано с мировым рынком труда. Уже пятый год наша страна участвует в международном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills, а 32 % образовательных учреждений среднего профессионального образования (СПО) с 1 сентября начнут работать по новым образовательным программам, которые предполагают знание английского и обучение предпринимательству.

11 мая, в преддверии чемпионата WorldSkillsRussia, в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Кадры новой России: как готовят востребованных специалистов". На ней заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова в сравнительных цифрах пояснила, как и в какую сторону меняется профессиональное образование. Главная цель изменений – сделать российских молодых специалистов конкурентоспособными на мировом рынке труда.

"Актуальной задачей для современной России является создание высокопрофессиональных молодых рабочих кадров, и для этого надо создать конкурентоспособную современную систему профессионального образования, - заявила Людмила Огородова. - Это является очень важной задачей политики Министерства образования и науки. Напомню, что в 2012 году организации среднего профобразования были переданы на управление в субъекты Федерации, в 2016-м году мы впервые провели мониторинг, чтобы оценить, как выглядит ситуация с этими организациями: и на фоне демографической ситуации, и на фоне оптимизации и реорганизации".

Образовательные учреждения в системе СПО: 2012 и 2016

Было: 5053 организаций и 2,97 млн учащихся. Стало: 3900 организаций и 2,85 млн учащихся. Уменьшение числа организаций СПО произошло за счет укрупнения. Были созданы новые многопрофильные организации, в которых обучаются от одной до четырех тысяч студентов. Это многодисциплинарные, экономически устойчивые организации, которые создавались в субъектах по их желанию.

Сеть организаций СПО сегодня делится на три группы.

- Многопрофильные, крупные образовательные учреждения, которые могут решать задачи экономического роста и развития (подавляющее большинство).

- Образовательные организации сферы услуг, которые обеспечивают самозанятость: экономисты, юристы, парикмахеры и т.д. Профессиональные общественные ассоциации внимательно курируют эти организации: востребованность новых кадров довольно высока.

- Организации сферы здравоохранения, образования и культуры. "Некоторые из них остались ведомственными, и очень важно за этими организациями наблюдать, чтобы стандарт развития квалификации, образования и подготовки на них тоже распространялся, - подчеркнула Огородова. - Они находятся в зоне особого внимания".

Задачи последнего времени

"Поскольку государство в административной и финансовой поддержке должно уделять внимание приоритетам технологического и экономического развития, наше внимание приковано к образовательным многопрофильным организациям, п. ч. именно они реализуют подготовку кадров по новым профессиям ТОП-50 по стандарту WorldSkills», - продолжила замминистра. - С 2012 года все больше учащихся выбирают после школы программы специального образования, т. е. хотят стать специалистами, а это значит, они должны приобрести т. н. управленческие компетенции. Поэтому это более длительные, более насыщенные по ФГОС программы. И все меньше выпускников школ выбирают программы по профессиям квалифицированных рабочих. Мы видим, что программы среднего профобразования более востребованы. Система СПО в России выполняет еще и социальную функцию. 24 % студентов получают социальные стипендии, в системе СПО обучаются более 16 000 инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью".

Есть проблема в том, что основными источниками финансирования системы СПО сейчас являются субъекты РФ. При этом в 2016 г. основной статьей затрат было содержание учреждений и зарплаты работников, и только 5 – 6 % бюджета организаций приходилось на развитие материально-технической базы. Из этого замминистра сделала вывод: "Мы должны обратить внимание на это и работать с реальным сектором экономики и с экономикой субъектов для того, чтобы привлекать инвестиции в эту систему, для ее развития".

Господдержка программ развития СПО с федерального уровня осуществляется, в основном через федеральный бюджет – 6,81 млрд руб., софинансирование – 26,85 млрд руб. и выделяется в основном на развитие материально-технической базы по новым профессиям ТОП-50: информационные технологии, робототехника, инженерно-технические специальности, переработка, экология.

"Задачи, которые поставила перед нами страна"

"Приоритетный стратегический проект для развития образования – рабочие кадры для передовых технологий, - заявляет Людмила Огородова. - Он имеет два важных направления: внедрение новых требований к качеству образования через ФГОС. Остро поставлен вопрос подготовки и переподготовки педагогических кадров и, главное, - мастеров производственного обучения. Во ФГОСы зашиты прямые требования… к тому технологическому оснащению наших организаций, которое позволяет при получении диплома продемонстрировать международный уровень стандарта требований по своей профессии. И помогает нам в этом WorldSkillsRussia. Это вытягивающий инструмент, который не только обеспечивает развитие чемпионатного движения и обеспечивает моду на современные профессии и профессионализм. Мы сегодня видим организации молодежи вокруг WorldSkills совершенно с другим лицом. Это молодое, оптимистичное лицо, которое понимает, чего оно хочет, идет в те организации, где оно хочет получить профессию такую, которая обеспечит им заработок и качество жизни, т.е. высокотехнологичное рабочее место. Наша задача – предоставить такую возможность этим молодым людям.

Мероприятия, которые реализует WorldSkillsRussia – это не только чемпионатное движение, это и участие в разработке ФГОС, чтобы международный стандарт подготовки в профессии был обеспечен, чтобы работодатели не пеняли на систему образования, а говорили о том, что система образования действительно смотрит и задает для рынка труда вектор развития, т.к. во многих образовательных учреждениях мы опережаем уровень развития рынка труда.

Чемпионаты «Молодые профессионалы» являются очень важной частью образовательной системы. Вовлечение не только молодых ребят, повышение культуры отношения к профессии и повышения авторитета в профессии, но и является инструментом привлечения реальной экономики и бизнеса в эту систему. Мы очень большие надежды имеем на то, что чемпионатное движение позволит привлечь инвестиции в эту систему, ведь за рубежом система профобразования развивается во многом за счет и в интересах реального сектора экономики. Мы, в свою очередь, стимулируем все нормативные механизмы для того, чтобы заинтересовывать рынок и реальных работодателей в подготовке кадров в системе СПО. Сегодня Минэкономразвития выходит с инициативой по налоговому стимулированию для тех производств, которые создают базовые кафедры и подразделения на своих площадях для проведения проектно-ориентированных образовательных программ".

Также замминистра рассказала, что на базе всероссийского детского лагеря "Смена" действует учебно-тренировочный центр национальной сборной "Молодые профессионалы", где со стандартами WorldSkillsзнакомятся школьники.

Всего в России подготавливается 5 000 мастеров производственного обучения WorldSkills в год, столько же преподавателей ежегодно повышает квалификацию, в том числе в академии WorldSkillsRussia.

Какие профессии популярны у абитуриентов?

Самыми популярными у абитуриентов колледжей, техникумов, училищ признаны профессии "повар-кондитер", "информационные системы и программирование" – на них претендуют зачастую более 10 человек на место, как в вузе.

Наиболее востребованные и входящие в топ-регион (не входящие в международный перечень): электромонтер по ремонту и обслуживанию, механизация сельского хозяйства, технологии машиностроения, мастер отделочных и строительных работ, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, технология продукции общественного питания, операционная деятельность в логистике, экономика и бухгалтерский учет.

"По результатам лицензирования организаций СПО, в 73 субъектах РФ будут введены новые ФГОСы, - напомнила Огородова. - "Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем" не выбрал ни один субъект РФ в этом году для внедрения соответствующего ФГОС. Между тем эта специальность является довольно востребованной, это сектор экономики, который имеет большие перспективы и пользуется большим интересом у работодателей сегодня".