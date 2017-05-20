Об итогах WorldSkills Russia

Подробности Опубликовано: 20.05.2017 13:50 Автор: Кирилл Свояков

Вчера в Краснодаре подвели итоги масштабного всероссийского чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2017.

Как сказано на официальном сайте конкурса, "финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10 – 17 лет".

Финал чемпионата проходил в Краснодаре 15 –19 мая по 109 компетенциям. Около 1600 экспертов избрали лучших специалистов среди 1300 российских и иностранных студентов и школьников. Соревновалась молодежь на площадке выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» размером в 56 400 квадратных метров.

Компетенции охватили практически всю сферу современного среднего профессионального образования в России. Так, среди направлений можно было встретьи такие разношерствные сферы, как графический дизайн, медицинский и социальный уход, прототипирование, обслуживание грузовой техники, витринистика, администрирование отеля, хлебопечение, моделирование для компьютерных игр, управление беспилотниками и много, многое другое.

Вряд ли имеет смысл демонстрировать список победителей по всем 109 номинациям, отметим только, что в большинстве номинаций в числе призеров и чемпионов встречаются представители московского региона, в том числе из области.

Команда Москвы, как и в прошлом году, вырвалась в лидеры с 22 золотыми, 4 серебряными и 6 бронзовыми медалями. 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей взяла сборная Республики Татарстан. Команда Краснодарского края стала третьей, завоевав 6 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Школьники в двух возрастных категориях 10 - 13 и 14 - 17 лет удивляли публику и экспертов своими умениями в отдельном, третьем по счету, чемпионате JuniorSkills. 148 команд и 197 наставников и экспертов из 36 регионов России, а также юниоры из Белоруссии, Швейцарии, Нидерланды соревновались в двух возрастных группах – с 10 до 13 и с 14 до 17 лет. Соревнования проходили по 19 компетенциям: "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Мехатроника", "Инженерный дизайн CAD", "Мобильная робототехника", "Прототипирование", "Электроника", "Аэрокосмическая инженерия", "Электромонтажные работы", "Сетевое и системное администрирование", "Лазерные работы", "Интернет вещей", "Лабораторный химический анализ", "Кровельные работы", "Нейротехнологии", "Ландшафтный дизайн", "Агрономия", "Мультимедийная журналистика" и "Кулинарное дело".

Пятый Национальный чемпионат впервые смог собрать в свои ряды представителей всех 85 регионов России: это участники деловой программы, эксперты, конкурсанты и гости. Всего в соревнованиях, экспертной оценке и деловой программе поучаствовали порядка 5000 человек, в их числе 277 иностранных участников из 24 стран.

Также оргкомитет WorldSkills Russia высоко оценил эксперимент, внедренный в этом году в соревнования: в общий зачет шли оценки по соблюдению стандартов охраны труда и здоровья.

В 2019 году Россия принимает у себя мировой чемпионат WorldSkills, и, судя по увлеченности молодых людей профессиональным трудом, мы не ударим в грязь лицом.