Прапорщик не дала украсть госимущество

Подробности Опубликовано: 18.05.2017 08:25 Автор: Наталья Борозна

Сегодня стало известно, что в воинской части, расположенной в нашем городе, военнослужащая на КПП помешала водителю украсть государственное имущество.

"В воинской части по охране важных государственных объектов Центрального округа войск национальной гвардии РФ (г. Дубна Московская обл.) контролер прапорщик Светлана Кожанкова предотвратила вывоз материальных ценностей с территории государственного предприятия, - отмечается в пресс-релизе Росгвардии по Московской области.

При проверке очередного транспортного средства часовой на автомобильном контрольно-пропускном пункте заметила, что у водителя нет накладных на вывозимое дорогостоящее компьютерное оборудование. Нарушитель внутри объектового режима вместе с грузовиком был задержан и передан сотрудникам службы безопасности объекта.

Благодаря бдительности прапорщика Светланы Кожанковой важный государственный объект сохранил материальные ценности на сумму более 5 млн рублей".

Надо добавить, что уже не в первый раз злоумышленники пытаются увести госдобро из-под носа Светланы. Но им это не удается.

16 апреля 2016 года группа Росгвардии Вконтакте со ссылкой на сайт МВД сообщала, что и тогда Светлана Кожанкова предотвратила хищение в особо крупном размере: "При проверке документов на выносимое одним из сотрудников имущества часовой контрольно-пропускного пункта прапорщик Светлана Кожанкова обратила внимание, что документы на прибор стоимостью более 2 млн. рублей оформлены с нарушением. Бдительный военнослужащий прекратила пропуск через контрольно-пропускной пункт и доложила начальнику караула о нарушителе пропускного режима. Тревожная группа препроводила задержанного сотрудника с изъятыми материальными средствами в службу безопасности. За добросовестное выполнение служебных обязанностей прапорщик Светлана Кожанкова поощрена командиром воинской части".

Отрадно, что в нашей армии служат такие честные люди, которые достойным поведением на месте службы повышают престиж профессии военного.