Подмосковные студенты покажут класс

Подробности Опубликовано: 14.05.2017 13:43

Начиная с 15 мая, 57 подмосковных спортсменов и 49 экспертов поучаствуют в финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)–2017 в Краснодаре.

"В финале Национального чемпионата конкурсанты будут соревноваться по 109 компетенциям, студенты подмосковных колледжей и вузов будут участвовать в 46 компетенциях, — поведала первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова. Среди них, например, "инженерный дизайн", "прототипирование", "мехатроника", "эксплуатация сельскохозяйственных машин", "преподаватель младших классов", "обработка листового металла".

В этом году Московская область участвует в пилотном проекте проведения экзамена по стандартам чемпионата "Молодые профессионалы". Более 400 выпускников уже прошли итоговую аттестацию в новом формате в зимнюю сессию. Летом сессию будут сдавать более тысячи выпускников.

Напомним: WorldSkills является международной некоммерческой ассоциацией, которая призвана повышать статус и стандарты профессиональной подготовки и квалификации людей из разных стран мира, а также популяризировать рабочие профессии с помощью международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году, сейчас ее членами являются 76 стран.