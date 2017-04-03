Свежие вакансии в Дубне
- Подробности
- Опубликовано: 03.04.2017 00:15
- Автор: ОД
Вакансии Дубненского центра занятости населения на 3 апреля.
АДМИНИСТРАТОР БАРА
АРХИТЕКТОР
БАРМЕН
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ПРИЕМУ НАСЕЛЕНИЯ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ - АНЕСТЕЗИОЛОГ - РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ
ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ УЧАСТКА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
ИНЖЕНЕР КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНЖЕНЕР УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГ)
ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР -МЕТРОЛОГ
ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ - НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ И ИНСТРУМЕНТА
КОНСУЛЬТАНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОНТРОЛЕР УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
КОСМЕТОЛОГ
МАССАЖИСТ
МАСТЕР ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА (ОБУЧЕНИЕ)
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
МЕТОДИСТ
МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ СОУСОВ И ДЖЕМОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПЕРАТОР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МИКРОГОФРОКАРТОНА (ОБУЧЕНИЕ)
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
ПОВАР
ПОВАР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
САДОВНИК
СКЛЕЙЩИК-УПАКОВЩИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ТЕХНИК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕХНИК ПО УЧЁТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТЕХНОЛОГ ПЕЧАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТОКАРЬ
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Обращаться по адресу: г. Дубна ул.9 Мая д.3 или звонить по телефону в Дубне: 2-17-60.
ГКУ МО Дубненский ЦЗН информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России" по адресу: www. trudvsem.ru