Безработных женщин трудоустроят директологами

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Опубликовано: 31.03.2017 07:25
Автор: Кирилл Свояков

Новые возможности создания собственного бизнеса либо успешного трудоустройства решил открыть для женщин проект «Женщина в новой профессии. Всегда возможно стать успешной». Его запустил Международный институт менеджмента объединений предпринимателей (АНО ДПО «МИМОП» ТПП РФ).

Проект реализуется  с марта по сентябрь 2017 г. на средства государственного гранта, выделенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом «Покров».

Участие женщин в проекте – бесплатное. Яндекс.Директ берет за такое обучение 19 500 рублей.

Целью проекта является консультационная, методическая и образовательная поддержка безработных и иных слабо защищенных в социальном плане женщин, например женщин имеющих малолетних детей или детей-инвалидов, многодетных матерей и других категорий женщин, через образовательные программы профессиональной переподготовки для получения профессий, востребованных на рынке труда.

МИМОП разработал 6 актуальных образовательных программ, предполагающих бесплатное дистанционное обучение:

1.Специалист по созданию и развитию бизнеса, консультант по получению  государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства, эксперт в разработке и сопровождении инвестиционных проектов.

2.Комплаенс-менеджер, специалист по деловой этике, ответственный за профилактику коррупционных нарушений.

3.Эксперт, специалист в сфере закупок, государственном и муниципальном заказе.

4.Специалист кадровой службы, в том числе  по внедрению профессиональных стандартов.

5. Директолог-менеджер по контекстной рекламе, оценивающий эффективность рекламной кампании в системах Яндекс и Гугл.

6. SMM менеджер – специалист по комплексу мероприятий для привлечения внимания к бренду или продукту через социальные платформы в сети Интернет.

Право предоставления бесплатных ключей к дистанционным курсам будет передано партнерам МИМОП – региональным и муниципальным торгово-промышленным палатам, а также региональным отделениям организации  «Женщины бизнеса». В Дубне партнером МИМОП является Торгово-промышленная палата.

После изучения дистанционного курса слушатели проходят дистанционное тестирование и получают электронный сертификат установленного образца.

Презентация проекта  в формате видеоконференции, организованной МИМОП, прошла на этой неделе в Торгово-промышленной палате города Дубны. К информированию женщин о проекте подключились Дубненский центр занятости населения, предприниматель Юлия Сергеева, распространившая информацию через социальные сети.

В первом вебинаре по одной из образовательных программ, состоявшемся 30 марта, уже приняли участие 8 представительниц прекрасного пола из города Дубны, а количество записавшихся для участия в проекте уже достигло 12 человек.    

Остается узнать, кто возьмет на работу подготовленных на вебинарах комплаенс-менеджеров, специалистов по созданию и развитию бизнеса, специалистов в сфере госзакупок, кадровиков, директологов и SMM-менеджеров. И сколько реально они смогут заработать приобретенной профессией. Ведь принцип такого заработка – сколько продал, столько и получил.

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