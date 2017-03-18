Работа в Дубне
- Подробности
- Опубликовано: 18.03.2017 06:53
- Автор: ОД
Вакансии Дубненского центра занятости населения на 18 марта. АДМИНИСТРАТОР
АРХИТЕКТОР
БАРМЕН
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ - АНЕСТЕЗИОЛОГ - РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
ВРАЧ-ОНКОЛОГ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ИНЖЕНЕР УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ УЧАСТКА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГ)
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ И ИНСТРУМЕНТА
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОНТРОЛЕР УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
КОСМЕТОЛОГ
МАССАЖИСТ
МАСТЕР ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
МЕТОДИСТ
МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (В ПРОИЗВОДСТВЕ СОУСОВ И ДЖЕМОВ)
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
ОПЕРАТОР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МИКРОГОФРОКАРТОНА
ОПЕРАТОР СВЯЗИ
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ПОВАР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
САДОВНИК
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ТЕХНИК УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТЕХНИК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕХНОЛОГ ПЕЧАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА (ПРОИЗВОДСТВО СОУСОВ И ДЖЕМОВ)
ТОКАРЬ
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ШВЕЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
За справками обращаться по адресу: г. Дубна ул.9 Мая д.3 или звонить по телефону в Дубне 2-17-60.
ГКУ МО Дубненский ЦЗН информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий "Работа в России" по адресу: www.trudvsem.ru