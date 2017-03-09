Ярмарка вакансий в Дубне
- Подробности
- Опубликовано: 09.03.2017 06:54
- Автор: ОД
Ярмарка вакансий для молодежи – выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования – состоится в Дубне 18 марта с 11:00 до 14:00.
В программе ярмарки:
- презентация предприятий и организаций Дубны,
- информация о вакансиях в Дубне,
- консультации специалистов Центра занятости.
Ярмарка пройдет в помещении Московского областного аграрно-технологического техникума (ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна») по адресу: ул. Тверская, д. 12а.
Контактный телефон – 8 (49621) 2-17-60.