Ярмарка вакансий в Дубне

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Опубликовано: 09.03.2017 06:54
Автор: ОД

Ярмарка вакансий для молодежи – выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования – состоится в Дубне 18 марта с 11:00 до 14:00.

В программе ярмарки:

  • презентация предприятий и организаций Дубны,
  • информация о вакансиях в Дубне,
  • консультации специалистов Центра занятости.

Ярмарка пройдет в помещении Московского областного аграрно-технологического техникума (ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна») по адресу: ул. Тверская, д. 12а.

Контактный телефон – 8 (49621) 2-17-60.

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