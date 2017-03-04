Вакансии в Дубне есть
- Подробности
- Опубликовано: 04.03.2017 01:09
- Автор: ОД
Вакансии Дубненского центра занятости населения на 4 марта.
АДМИНИСТРАТОР
АРХИТЕКТОР
БАРМЕН
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
ВРАЧ-ОНКОЛОГ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ДВОРНИК
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА КАПИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНЖЕНЕР УЧАСТКА ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ УЧАСТКА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
КЛАДОВЩИК
КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ И ИНСТРУМЕНТА
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
КОРЕНЩИК
МАССАЖИСТ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
МЕТОДИСТ
СТАРШИЙ МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ И КАЧЕСТВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ПОВАР
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ПРОДАВЕЦ - КОНСУЛЬТАНТ
САДОВНИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
ТЕХНИК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТОКАРЬ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ШВЕЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Обращаться по адресу: г. Дубна ул.9 Мая д.3, телефон в Дубне 2-17-60
ГКУ МО Дубненский ЦЗН информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий ""Работа в России"" по адресу: www. trudvsem.ru