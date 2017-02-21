Работа в Дубне сегодня
- Подробности
- Опубликовано: 21.02.2017 06:01
- Автор: ОД
Вакансии Дубненского ЦЗН на 20 февраля.
АДМИНИСТРАТОР
АРХИТЕКТОР
БАРМЕН
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ - АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
ВРАЧ-ОНКОЛОГ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ДВОРНИК
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГЕНПЛАНУ
ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
КЛАДОВЩИК
КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ И ИНСТРУМЕНТА
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КОРЕНЩИК
МАССАЖИСТ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
МЕТОДИСТ
СТАРШИЙ МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ПОВАР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ПРОГРАММИСТ
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
ТЕХНИК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛОРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТОКАРЬ
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ШВЕЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
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