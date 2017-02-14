Рабочие места в Дубне
- Подробности
- Опубликовано: 14.02.2017 07:13
- Автор: ОД
Стабильно работают не все предприятия Дубны. Некоторые из них вынуждены из-за отсутствия заказов сократить рабочую неделю. Зато другим предприятям города нужны новые сотрудники. Предлагаем вакансии на выбор.
Вот какие рабочие места есть в базе Дубненского Центра занятости населения на 13 февраля.
АДМИНИСТРАТОР
АРХИТЕКТОР
БАРМЕН
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ - АНЕСТЕЗИОЛОГ - РЕАНИМАТОЛОГ
ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
ВРАЧ-ОНКОЛОГ
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ДВОРНИК
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
КЛАДОВЩИК
КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ И ИНСТРУМЕНТА
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
КОСМЕТОЛОГ
ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
МАССАЖИСТ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕНЕДЖЕР
МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТАНЦИОННОМУ (ТЕЛЕФОННОМУ) АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОЕКТАМ
МЕТОДИСТ
СТАРШИЙ МЕХАНИК ПЛАВУЧЕГО КРАНА
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ( В ПРОИЗВОДСТВЕ СОУСОВ И ДЖЕМОВ)
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ПОВАР
ПОВАР
ПОВАР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ПРОГРАММИСТ
СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ
СЛЕДОВАТЕЛЬ
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
ТЕХНИК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТОКАРЬ
ТОКАРЬ
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ШВЕЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
За справками обращаться по адресу: г.Дубна ул.9 Мая д.3. Или звонить по городскому телефону 212-17-60. Другие предложения можно найти в общероссийской базе вакансий "Работа в России" по адресу: www.trudvsem.ru