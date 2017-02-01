Работа в Дубне
- Подробности
- Опубликовано: 01.02.2017 10:20
- Автор: ОД
Дубненский центр занятости населения предлагает вакансии в Дубне, актуальные на 1 февраля.
|ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
|ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
|МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
|ДВОРНИК
|ШВЕЯ
|КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
|СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
|УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
|УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ (РОБОТОТЕХНИКА)
|УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (РОБОТОТЕХНИКА)
|УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
|МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
|УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
|ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
|ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
|ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
|ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
|ПРОГРАММИСТ
|МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
|ПОВАР
|ПОВАР
|ВОСПИТАТЕЛЬ
|КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
|МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
|КОСМЕТОЛОГ
|АДМИНИСТРАТОР
|БАРМЕН
|ОФИЦИАНТ
|ПОВАР
|МЕНЕДЖЕР ПО АНКЕТИРОВАНИЮ
|ВРАЧ
|ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
|ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
|ВРАЧ-ОНКОЛОГ
|ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
|ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
|ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
|МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ
|ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
|ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
|ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ
|СЛЕДОВАТЕЛЬ
|ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
|ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
|ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
|НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
|ТЕХНОЛОГ ( В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
|ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
|МЕНЕДЖЕР
|МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)
|ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
|КЛАДОВЩИК
|ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
|СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
|СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
|ТЕХНИК
|ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
|ТОКАРЬ
|МЕНЕДЖЕР
|ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ
|СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
|ЭЛЕКТРОМОНТЕР
|БАРМЕН
|ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
|МАССАЖИСТ
Обращаться по адресу: г.Дубна ул.9 Мая д.3 или звонить по местному телефону 212-17-60. Работает общероссийская база вакансий "Работа в России" по адресу: www. trudvsem.ru