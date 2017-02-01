Работа в Дубне

Подробности
Опубликовано: 01.02.2017 10:20
Автор: ОД

Дубненский центр занятости населения предлагает вакансии в Дубне, актуальные на 1 февраля.

 
                     
  ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
  ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
  МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
  ДВОРНИК
  ШВЕЯ
  КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
  СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
  УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
  УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ (РОБОТОТЕХНИКА)
  УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (РОБОТОТЕХНИКА)
  УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
  МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
  УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
  ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
  ПРОГРАММИСТ
  МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
  ПОВАР
  ПОВАР
  ВОСПИТАТЕЛЬ
  КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
  КОСМЕТОЛОГ
  АДМИНИСТРАТОР
  БАРМЕН
  ОФИЦИАНТ
  ПОВАР
  МЕНЕДЖЕР ПО АНКЕТИРОВАНИЮ
  ВРАЧ
  ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
  ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
  ВРАЧ-ОНКОЛОГ
  ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
  ПОЛИЦЕЙСКИЙ
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
  ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
  ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
  ПОЛИЦЕЙСКИЙ
  СЛЕДОВАТЕЛЬ
  ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
  ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В  ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
  ТЕХНОЛОГ ( В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  МЕНЕДЖЕР
  МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)
  ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
  КЛАДОВЩИК
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
  ТЕХНИК
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
  ТОКАРЬ
  МЕНЕДЖЕР
  ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ
  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР
  БАРМЕН
  ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
  МАССАЖИСТ

 

Обращаться по адресу: г.Дубна  ул.9 Мая  д.3 или звонить по местному телефону 212-17-60. Работает общероссийская база вакансий "Работа в России" по адресу: www. trudvsem.ru

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