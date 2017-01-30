Российской экономике не хватает сварщиков и фрезеровщиков, а не консультантов

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Опубликовано: 30.01.2017 07:56
Автор: Наталия Теряева

Школьников Дубны агитируют становиться дизайнерами и консультантами, хотя  Президент России раз за разом растолковывает, что высококвалифицированные рабочие получают зарплату не хуже, чем люди с высшим образованием и что они нам очень нужны – это основа среднего класса, основа экономики.

Буквально вчера, 29 января, в интервью программе «Итоги недели» телеканала НТВ министр образования РФ Ольга Васильева объяснила школьникам и их родителям, какие профессионалы нужны российскому бизнесу.

– Очень не хватает сварщиков и фрезеровщиков. Их не хватает там, где нужны золотые руки и прекрасная голова. Даже когда вы посмотрите список 50 топовых европейских профессий, там, кроме абсолютно новых для нас специальностей (как роботехника и другие инновационные спеуциальнгости), на первом месте стоят кондитер и повар, потом – парикмахер, потом – человек, который занимается ремонтом автомобилей.

И тем же вечером отдел молодежной политики администрации Дубны вывесил для школьников и их родителей в фейсбуке рекламу профессий будущего. Школьников опять, как в 90-е, призывают не туда, где нужны золотые руки и прекрасная голова, а в никуда. Именно в никуда они попадут, если соблазнятся рекламой «профессий» консультанта по здоровой старости, проектировщика 3D-печати в строительстве и другими подобными им.Вот эти профессии будущего рекламирует школьникам Дубны отдел молодежной политики администрации городаВот эти профессии будущего рекламирует школьникам Дубны отдел молодежной политики администрации города

Те, кто профессионально разбираются в 3D-печати или хотя бы имеют опыт самостоятельного изготовления деталей на 3D-принтере, прекрасно понимают, что эта технология годна только для создания прототипов серийных моделей. Потому что предметы, напечатанные на 3D-принтере любого размера, оказываются слишком дорогими и не слишком качественными.

Этот факт прекрасно проиллюстрировал 19 января на Всемирном  экономическом форуме в Давосе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

– «Северсталь» попробовала напечатать один свой продукт на 3D-принтере, чтобы понять, как работала бы такая бизнес-модель, однако конечная стоимость в тысячу раз превысила сумму, затраченную при традиционной сборке, – разъяснил Алексей Мордашов Герману Грефу положение дел. Поскольку Греф посетовал, что99% доходов компании «Северсталь»  приходят из «традиционных способов» и только 1% — от инновационной деятельности.

Инновационная деятельность – это не консультации о прокладывании дорог на Луне и разведению садов на Марсе. Это вполне земные профессии инженера-конструктора и квалифицированного рабочего. Потому что сначала инженера и рабочего научат базовым для инноваций знаниям математики, физики, химии и биологии. А потом уже инженер и рабочий смогут применить эти знания и в робототехнике, и в создании новых материалов для строительства и машиностроения, и в изобретении новых лекарств и новых механизмов, облегчающих жизнь человеку.

Кстати, такой разумный подход к реальной жизни прекрасно иллюстрирует вот этот  ролик, разъясняющий немецкой молодежи, чем была бы наша жизнь без рабочих и инженеров:

И было бы неплохо для школьников и студентов Дубны, чтобы сотрудники отдела молодежной политики администрации города приглашали в эксперты не рекламщиков-креаклов с шальными деньгами, а руководителей и инженеров реальных производственных предприятий города. Причем таких предприятий, где работают не три заезжих оператора автоматизированного конвейера по выпуску пищевых добавок, а где на станках с ЧПУ и другом сложном оборудовании трудятся сотни жителей Дубны.

Между прочим, у нас в стране студентов колледжей и училищ среднего профессионального образования насчитывается два с половиной миллиона. А нужно еще больше. Так сказала министр образования Ольга Васильева.

И кстати, сварщики и фрезеровщики очень нужны в Дубне.  Скажем, в ОИЯИ, где работают известные всему миру сложные физические приборы, ускорители, реактор на быстрых нейтронах ИБР-2М и где строится самый современный в мире коллайдер NICA. Здесь же, в Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, готовят миссию человечества на Марс. И для нее нужны физики, биологи, медики и инженеры.

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