Предлагают работу в Дубне

Подробности
Опубликовано: 25.01.2017 04:42
Автор: ОД

Вакансии Дубненского центра занятости населения, актуальные на 23 января. 

 
  ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ.
  ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
  МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
  ДВОРНИК
  ШВЕЯ
  КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
  СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
  УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
  УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
  УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
  УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
  МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
  ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
  ПРОГРАММИСТ
  МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
  ПОВАР
  ВОСПИТАТЕЛЬ
  КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
  КОСМЕТОЛОГ
  АДМИНИСТРАТОР
  БАРМЕН
  ОФИЦИАНТ
  ПОВАР
  МЕНЕДЖЕР ПО ТЕЛЕФОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ
  ВРАЧ
  ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
  ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
  ВРАЧ-ОНКОЛОГ
  ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
  ПОЛИЦЕЙСКИЙ
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
  ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
  ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
  ПОЛИЦЕЙСКИЙ
  СЛЕДОВАТЕЛЬ
  ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
  ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
  ТЕХНОЛОГ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ
  МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)
  ИНЖЕНЕР
  ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
  КЛАДОВЩИК
  СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
  ТЕХНИК
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
  ТОКАРЬ
  МЕНЕДЖЕР ПО ПРАДАЖАМ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
  ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
  ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЮРИСТ/ЭКОНОМИСТ
  БАРМЕН
  ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
  МАССАЖИСТ

 

Обращаться по адресу: г.Дубна  ул.9 Мая  д.3, телефон в Дубне  2-17-60. Есть и общероссийская базы вакансий "Работа в России" по адресу: www. trudvsem.ru                                                                                                                    

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