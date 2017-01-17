Дают работу в Дубне
- Подробности
- Опубликовано: 17.01.2017 05:33
- Автор: ОД
Вакансии Дубненского центра занятости населения на 16 января.
|ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВЫАНИЯ ВОЗДУХА
|СПЕЦИАЛИСТ ПО ГЕНПЛАНУ
|МЕНЕДЖЕР ПО ПРОЕКТАМ
|ДВОРНИК
|ШВЕЯ
|КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
|СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
|УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
|УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
|УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
|УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
|МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
|УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
|ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
|ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
|ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
|РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
|УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
|ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
|ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
|ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
|ПРОГРАММИСТ
|МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
|ПОВАР
|ВОСПИТАТЕЛЬ
|КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
|МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
|ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
|ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
|АДМИНИСТРАТОР
|БАРМЕН
|ОФИЦИАНТ
|ПОВАР
|МЕНЕДЖЕР ПО ТЕЛЕФОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
|ВРАЧ
|ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
|ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
|ВРАЧ-ОНКОЛОГ
|ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
|ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
|ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
|МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ
|ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
|ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
|ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ
|СЛЕДОВАТЕЛЬ
|ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
|ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
|ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
|СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
|НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
|ТЕХНОЛОГ (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
|ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
|ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
|МЕНЕДЖЕР
|МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)
|ИНЖЕНЕР
|ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
|КЛАДОВЩИК
|ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
|СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
|СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
|ТЕХНИК
|ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
|ТОКАРЬ
|ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ
|ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
|ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
|СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
|ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (ЭКОНОМИСТ/БУХГАЛТЕР)
|ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
|МАССАЖИСТ
Обращаться по адресу: г.Дубна ул.9 Мая д.3 или звонить по телефону: 2-17-60.
ГКУ МО Дубненский ЦЗН информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий ""Работа в России"" по адресу: www. trudvsem.ru