Дают работу в Дубне

Подробности
Опубликовано: 17.01.2017 05:33
Автор: ОД

Вакансии Дубненского центра занятости населения на 16 января. 

                     
  ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВЫАНИЯ ВОЗДУХА
  СПЕЦИАЛИСТ ПО ГЕНПЛАНУ
  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОЕКТАМ
  ДВОРНИК
  ШВЕЯ
  КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
  СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
  УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
  УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
  УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
  УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
  МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
  УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
  РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
  УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
  ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
  ПРОГРАММИСТ
  МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
  ПОВАР
  ВОСПИТАТЕЛЬ
  КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  ПЕДАГОГ ПО КОСМЕТОЛОГИИ
  АДМИНИСТРАТОР
  БАРМЕН
  ОФИЦИАНТ
  ПОВАР
  МЕНЕДЖЕР ПО ТЕЛЕФОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ
  ВРАЧ
  ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
  ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
  ВРАЧ-ОНКОЛОГ
  ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
  ПОЛИЦЕЙСКИЙ
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
  ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
  ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
  ПОЛИЦЕЙСКИЙ
  СЛЕДОВАТЕЛЬ
  ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
  ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
  СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
  ТЕХНОЛОГ (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
  МЕНЕДЖЕР
  МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)
  ИНЖЕНЕР
  ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
  КЛАДОВЩИК
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
  ТЕХНИК
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
  ТОКАРЬ
  ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ
  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
  ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (ЭКОНОМИСТ/БУХГАЛТЕР)
  ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
  МАССАЖИСТ

Обращаться по адресу: г.Дубна  ул.9 Мая  д.3 или звонить по телефону: 2-17-60.

ГКУ МО Дубненский ЦЗН информирует работодателей и соискателей об открытии общероссийской базы вакансий ""Работа в России"" по адресу: www. trudvsem.ru                                                                                                                    

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