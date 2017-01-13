Школьники учили правила дорожного движения вместе с полицейскими

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Опубликовано: 13.01.2017 14:28
Автор: Кирилл Свояков

Дубненские автоинспекторы превратили изучение правил дорожного движения в игру прямо на школьном уроке.

В школе №7  12 января они провели тематическую викторину под названием «Вспомним вместе ПДД», в ходе которой в игровой форме детям напомнили основные правила дорожного движения и правила безопасного перехода дороги. Знания правил проверили вместе.

Дети показали инспекторам, что за время зимних каникул оне забыли основы безопасного поведения на дороге. Каждый старался ответить на все, даже самые сложные вопросы сотрудников ГИБДД.

В мероприятии приняли участие дети от 7 до 11 лет.

В завершение урока полицейские вручили всем участникам тематические закладки по правилам дорожного движения.

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