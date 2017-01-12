Работа ищет вас в Дубне

Подробности
Опубликовано: 12.01.2017 06:29
Автор: ОД

Дубненский центр занятости населения предлагает множество вакансий в Дубне, актуальных на 11 января.  



                     
  АРХИТЕКТОР
  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
  СПКЦИАЛИСТ ПО ГЕНПЛАНУ
  ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
  ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК-ЭЛЕКТРИК
  ДВОРНИК
  ШВЕЯ
  КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
  СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
  УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
  УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
  УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
  УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
  МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
  РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
  УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
  ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
  ПРОГРАММИСТ
  МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
  ВОСПИТАТЕЛЬ
  КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  АДМИНИСТРАТОР
  БАРМЕН
  ОФИЦИАНТ
  ПОВАР
  МЕНЕДЖЕР ПО ТЕЛЕФОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ
  ВРАЧ
  ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
  ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
  ВРАЧ-ОНКОЛОГ
  ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
  ПОЛИЦЕЙСКИЙ
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
  ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
  ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
  ПОЛИЦЕЙСКИЙ
  СЛЕДОВАТЕЛЬ
  ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
  ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
  ТЕХНОЛОГ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
  МЕНЕДЖЕР
  МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)
  ИНЖЕНЕР
  ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
  КЛАДОВЩИК
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
  ТЕХНИК
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
  ТОКАРЬ
  ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ
  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
  ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ – РЕВИЗОР (ЭКОНОМИСТ/БУХГАЛТЕР)
  ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
  МАССАЖИСТ

 

Обращаться по адресу г.Дубна  ул.9 Мая  д.3 или по телефону в Дубне 2-17-60.

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