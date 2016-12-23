Власть, работодатели и профсоюзы Дубны обсудили зарплату, безработицу и вакансии

Подробности Опубликовано: 23.12.2016 07:10 Автор: Светлана Козлова

Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых соглашений заседала в Дубне 21 декабря. Обсудили выполнение трехстороннего соглашения по заработной плате и уровню безработицы в Дубне, организацию сдачи норм ГТО производственниками, практику социального партнерства в школа и работу по профессиональной ориентации учащихся, итоги мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Зарплата, безработица, вакансии

Руководитель администрации Александр Усов сообщил, что средняя зарплата в месяц в Дубне в 2016 году достигла 44 370 рублей. (Для сравнения: самая большая средняя зарплата в Подмосковье в Лобне – 86 804 рублей, самая маленькая средняя зарплата в Зарайском районе – 27 766 рублей). Минимальная ежемесячная зарплата в Дубне была 12 500 рублей.

С 1 декабря этого года минимальная зарплата установлена в размере 13 750 рублей. Соглашение о минзарплате подписали 30 ноября текущего года правительство Московской области, Московское областное объединение организаций профсоюзов и объединения работодателей МО. К этому соглашению приглашают присоединиться всех работодателей области. Отказ от такого соглашения должен быть мотивированным и отправлен в письменном виде в министерство соцразвития МО в течение 30 дней со дня опубликования. Руководитель профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Щербаков обратил внимание комиссии, что соглашение о минзарплате носит не рекомендательный характер, а обязательный, это прописано в статье 48 Трудового кодекса. Стало быть, отказываться от него без уважительной причины нельзя.

Что касается безработицы, то на 1 декабря 2016 года уровень общей безработицы составил в Дубне 2,9%, а регистрируемой – 0,72%. Согласно действующему трехстороннему соглашению его стороны не должны допускать превышение уровня общей безработицы свыше 3,5%, а регистрируемой – 0,81% от числа экономически активного населения. В текущем году стороны уложились в согласительные рамки.

С 1 января по 1 ноября 2016 года потребность в специалистах в Дубне составила 973 единицы (в прошлом году за такой же период – 1957 единиц). Чаще других требовались инженеры-конструкторы, техники, электрики, мастера, воспитатели, электромонтеры, маляры, кондукторы, уборщики подсобных помещений.

В связи с ликвидацией организаций и сокращениями работу в Дубне потеряли 187 человек. В режиме неполного дня трудились шесть предприятий, это 885 работников. Неполную неделю – две организации. На следующий год Центр занятости населения уже получил семь уведомлений о планируемом сокращении работников. Это в общей сложности 71 человек.

Директор Центра занятости населения Ирина Гогенко предупредила, что безработица может вырасти в следующем году из-за ужесточения мер по выплате пособий по безработице. Пособие будут выплачивать только тем, кто стал безработным не более года назад. Прибегнуть к этой мере правительство заставила порочная практика: половина стоящих на учете снимаются с учета и снова встают – и так до бесконечности. Скоро такое станет невозможно.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Об итогах реализации мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в Дубне, рассказал начальник управления инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий администрации Алексей Степаненко.

Он назвал весомой помощью малому и среднему бизнесу предоставление субсидий по конкурсу (как на городском уровне, так и областном). Субсидии в уходящем году получили 11 субъектов МСП.

Другая поддержка – выделение временного, на три года, жилья специалистам инновационных компаний. Сейчас в общежитиях квартирного типа проживает 450 специалистов.

Выручает МСП и бизнес-инкубатор, на 165 кв. метрах его площадей в этом году разместились семь резидентов.

Существенным подспорьем стали для МСП закупки, производимые у них городом. За год они составило 27% от всех закупок, это на сумму более чем 70 миллионов рублей.

Профориентация школьников

О работе по профессиональной ориентации школьников доложили директор Дубненского центра занятости населения Ирина Гогенко и начальник горуно Татьяна Виноградова.

По словам начальника горуно, в городе более 70% старшеклассников обучаются по профессионально ориентированной программе. 55% старшеклассников изучают более углубленно отдельные предметы, чаще всего это математика и русский язык. С 5 по 11 класс в школах преподают предмет технология (раньше он назывался обслуживающий труд), способствующий выбору будущего профессионального пути. Познакомиться с профессиями позволяют классные часы, на которые приглашают представителей разных специальностей (в этом году таких встреч прошло 219), и экскурсии на предприятия и в выставочные центры. Большой вклад в профориентацию вносит центр технического творчества «Дружба», где занимаются 600 школьников, считает Татьяна Виноградова. Очень полезны в этом деле и постоянные ярмарки вакансий, проводимые Центром занятости населения.

Поддержка активистов ГТО

На заседании единогласно проголосовали за внесение дополнительного пункта в трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления, координационным советом организаций профсоюзов и работодателями Дубны на 2015-2017 годы такого содержания: «Стороны обеспечивают возможность сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Могут предусматривать в локальных нормативных правовых актах меры поощрения работников, сдавших нормативы ГТО на соответствующий знак отличия. Форма поощрения устанавливается работодателям. В качестве поощрения используются дополнительные дни отпуска, дополнительные отгулы, материальная поддержка и др.».

На производстве всё еще мало энтузиастов, стремящихся сдать нормы ГТО. Возможно, перспектива получить отгулы или премию увеличит их количество. Пока же тестирование прошли во дворце спорта «Радуга» 200 человек и еще 30 человек в 2015 году и 50 человек в 2016 году – в ГосМКБ «Радуга». Значков же хватило только 103 сдавшим ГТО (их выручили выпускникам школ, так как наличие значка является дополнительным бонусом при поступлении в вуз). В городе открыты два центра, где можно готовиться к сдаче норм ГТО – в ДС «Радуга» и на стадионе «Волна».

Завершилось заседание трехсторонней комиссии осуждением плана работы комиссии на следующий год. План приняли единогласно.