Предлагают вакансии в Дубне
- Подробности
- Опубликовано: 22.12.2016 05:02
- Автор: ОД
Вакансии в Дубне предлагает Дубнеский центр занятости населения. Сегодня предприятиям города требуются архитекторы, конструкторы, учителя, электрики, инженеры, контролеры, лаборанты и еще многие другие специалисты.
|АРХИТЕКТОР
|ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
|ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
|ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
|ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК- ЭЛЕКТРИК
|ШВЕЯ
|АВТОМОЙЩИК
|СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
|ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
|КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
|УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
|УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ (РОБОТОТЕХНИКА)
|УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (РОБОТОТЕХНИКА)
|УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ (РОБОТОТЕХНИКА)
|МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
|ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
|ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
|УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
|ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
|ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
|ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
|ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
|ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
|ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
|ПРОГРАММИСТ
|МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
|ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
|КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
|МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
|ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
|КОСМЕТОЛОГ
|МАССАЖИСТ
|АДМИНИСТРАТОР
|БАРМЕН
|ОФИЦИАНТ
|ПОВАР
|МЕНЕДЖЕР ПО ТЕЛЕФОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ
|ВРАЧ
|ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
|ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
|ВРАЧ-ОНКОЛОГ
|ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
|ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
|ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
|МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ
|ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
|ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
|ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ
|СЛЕДОВАТЕЛЬ
|ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
|ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
|ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
|ЭКОНОМИСТ
|НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
|ТЕХНОЛОГ (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
|ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
|ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
|МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)
|ИНЖЕНЕР ПЛАНОВО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОТДЕЛА
|ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
|КЛАДОВЩИК
|ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
|СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
|СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
|ТЕХНИК
|ЭКОНОМИСТ ПО РАСЧЕТУ СЕБЕСТОИМОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
|ТОКАРЬ
|МЕНЕДЖЕР
|ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ
|ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
|ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
|СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
|ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
|ВОСПИТАТЕЛЬ
|ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (ЭКОНОМИСТ/БУХГАЛТЕР)
|ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
|МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА
|МАССАЖИСТ