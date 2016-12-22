Предлагают вакансии в Дубне

Подробности
Опубликовано: 22.12.2016 05:02
Автор: ОД

Вакансии в Дубне предлагает Дубнеский центр занятости населения. Сегодня предприятиям города требуются архитекторы, конструкторы, учителя, электрики, инженеры, контролеры, лаборанты и еще многие другие специалисты.

  АРХИТЕКТОР
  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
  ИНЖЕНЕР ПО СЛАБОТОЧНЫМ И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ
  ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
  ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК- ЭЛЕКТРИК
  ШВЕЯ
  АВТОМОЙЩИК
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
  ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
  КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
  УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
  УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ (РОБОТОТЕХНИКА)
  УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (РОБОТОТЕХНИКА)
  УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ (РОБОТОТЕХНИКА)
  МЕХАНИК (СУДОВОЙ)
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (СУДОВОЙ)
  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
  УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
  ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
  ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
  ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
  ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
  ПРОГРАММИСТ
  МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
  ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
  КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  КОСМЕТОЛОГ
  МАССАЖИСТ
  АДМИНИСТРАТОР
  БАРМЕН
  ОФИЦИАНТ
  ПОВАР
  МЕНЕДЖЕР ПО ТЕЛЕФОННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ
  ВРАЧ
  ВРАЧ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
  ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
  ВРАЧ-ОНКОЛОГ
  ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
  ПОЛИЦЕЙСКИЙ
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
  ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫЙ
  ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
  ПОЛИЦЕЙСКИЙ
  СЛЕДОВАТЕЛЬ
  ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
  ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
  ЭКОНОМИСТ
  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
  ТЕХНОЛОГ (В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
  МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)
  ИНЖЕНЕР ПЛАНОВО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОТДЕЛА
  ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
  КЛАДОВЩИК
  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
  ТЕХНИК
  ЭКОНОМИСТ ПО РАСЧЕТУ СЕБЕСТОИМОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  ТОКАРЬ
  МЕНЕДЖЕР
  ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ
  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
  ВОСПИТАТЕЛЬ
  ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (ЭКОНОМИСТ/БУХГАЛТЕР)
  ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ
  МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА
  МАССАЖИСТ
                     
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