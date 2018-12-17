Прием депутатов

Подробности Опубликовано: 17.12.2018 17:28 Автор: ОД

Депутаты горсовета примут жителей города 18 декабря с 17.00 до 19.00. В левобережной части Дубны Руденко Алексанр Иванович примет посетителей в комнате №222 ДК «Октябрь». Дзюба Сергей Федорович будет ожидать просителей в комн. 31 школы №2 на БВ.

В здании библиотеки на Московской, д.10 на ЧР можно будет прийти к Евгению Дмитриевичу Углову.

В кабинете №116 в администрации города жителей ИЧ будет ждать Соколов Сергей Константинович.