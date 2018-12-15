"Мострансавто" становится частным

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Опубликовано: 15.12.2018 00:05
Автор: Кирилл Свояков

Государственное унитарное предприятие Московской области "Мострансавто", большие автобусы которого уже начали курсировать по дубненскому мосту, 11 декабря было преобразовано в акционерное общество. Решение было принято на заседании регионального правительства.

Приватизация государственного предприятия, по словам и. о. министра имущественных отношений Московской области Алексея Вьюркова, послужит повышения эффективности управления активами. По мнению чиновника, в конечном счете это приведет к улучшению предоставляемых транспортных услуг. Он также заверил, что владельцем акций предприятия станет правительство области.

После проведения независимого аудита уставный капитал будущего ационерного общества оценен в 21,5 миллиард рублей. В эту цифру входит и стоимость 5 000 автобусов ГУПа. На сегодняшний день 63% перевозок 550-ти млн пассажиров в год по 1298 маршрутам в Подмосковье проводит именно это предприятие. В штате состоит свыше 19 000 сотрудников.

20 декабря депутатам регионального парламента предстоит утвердить решение об акционировании ГУП МО "Мострансавто".К процедуре предприятие готовилось в течение года: Минмособлимущество провело инвентаризацию имущества предприятия, оформило права на земельные участки, здания и строения, подготовило список объектов, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

Есть большая вероятность, что именно эта организация будет новым городским автобусным перевозчиком в Дубне.

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