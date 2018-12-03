Решения горсовета

Подробности Опубликовано: 03.12.2018 00:32 Автор: Кирилл Свояков

На заседании горсовета 29 ноября депутаты утвердили два городских положения: об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и об организации и проведении общественных обсуждений по тем же вопросам.

Также на заседании был определен перечень мест для проведения ярмарок. В частности, временную торговую площадку администрация города планирует разместить в парке семейного отдыха.

Был принят за основу проект решения о бюджете города Дубны на 2019-2021 годы, который планируется окончательно утвердить в середине декабря с учетом всех изменений. Депутаты также узаконили корректировки доходов и расходов бюджета текущего года.

Также на Совете было принято решение обратиться к главе правительства Московской области с просьбой повысить предельный индекс при оплате коммунальных услуг. Вскоре администрация города планирует дать разъяснения по этому поводу. Предварительно сообщается, что это вынужденная мера, которая позволит избежать банкротства всех основных ресурсоснабжающих предприятий города: "Энергия-Тензор", ОГЭ ОИЯИ и ПТО ГХ.

Народные избранники определились с составом новой депутатской комиссии - по контролю деятельности органов местного самоуправления. В комиссию вошли председатели всех постоянных депутатских комиссий: Сергей Дзюба, Павел Насонов, Валерий Николаев, Андрей Тамонов, Евгений Углов, Виль Урманов, Нина Халяпина и председатель горсовета Сергей Куликов. Главой комиссии по контролю стал Михаил Подлесный.

Главный врач Дубненской городской больницы и городской депутат Алексей Осипов рассказал на заседании о перспективах медицины в городе. 29 ноября Дубну и, в частности, ДГБ, посетил новый министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, занимающий этот пост с сентября. По итогам визита Дубна была включена в пилотный проект "Добрая поликлиника", который преусматривает улучшение условий труда медиков и повышения качества обслуживания жителей.

Дубну может ожидать внедрение т. н. "хирургии короткого пребывания", т. е. проведения периода подготовки и восстановления после операции не в стационаре, а дома. Разумеется, это возможно лишь после некоторых видов операций. Также главврач и министр обсудили целесообразность централизации лабораторий, развитие сосудистого центра и хирургической службы.

"Договорились, что мы подготовим свои предложения по этим направлениям, а затем согласуем с региональным минздравом конкретные шаги по их реализации", – заключил Алексей Валентинович.