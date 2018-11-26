Горсовет о молодежном парламенте, повышении тарифов и маршрутах автобусов

Подробности Опубликовано: 26.11.2018 00:57 Автор: ОД

22 ноября городской совет депутатов утвердил новое Положение о молодежном парламенте при Совете депутатов г.о. Дубна и направил запрос губернатору по поводу пассажирских перевозок в Дубне на ближайшие годы.

Молодежный парламент - совещательный и консультативный орган, который будет иметь место в каждом муниципалитете Московской области с тем, чтобы вовлекать молодежь в социальные и политические вопросы, которыми живет страна. 29 ноября состоятся выборы в молодежные парламенты. На них смогут выразить свое мнение за прохождение в состав парламента кандидатов голосующие горожане в возрасте от 14 до 35 лет включительно, но окончательный состав МП в Дубне в количестве 15 человек утвердит горсовет.

Вторым пунктом повестки дня стало обсуждение ситуации, когда Правительство Подмосковья создало единый лот по определению компании-перевозчика для Талдомского и Дубненского городских округов, при этом выделив Талдому, согласно документации, все средства, а Дубне оставив 1 рубль в год.

Депутаты отметили, что не только финансирование, но и будущие маршруты для автобусов и, похоже, маршруток, не вписываются в реальность: расчетное время движения в них просто не может быть соблюдено. Председатель постоянной депутатской комиссии по экономике и научно-производственному комплексу Сергей Дзюба, в частности, заметил: "На маршруте №11 автобусы должны переезжать с одного берега на другой (около 3 км) всего за минуту, а на маршруте №7 покрывать расстояние от ул. Мичурина до ул. Ратмино за три минуты".

При этом пассажировместимость уменьшится, согласно конкурсной документации, при использовании автобусов средней и малой вместимости на 40-60% от нынешней.

В связи с этим Совет направил губернатору Московской области Андрею Воробьеву депутатский запрос. В нем депутаты просят организовать для Дубны отдельный конкурс и внести правки в техническое задание на перевозки в части маршрутов и класса автобусов.

22 ноября провела заседание и постоянная депутатская комиссия по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству. Ее участники решили отправить главе правительства Подмосковья еще один запрос -по поводу установления предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2019 года в размере 14,95% для покрытия убытков ресурсоснабжающих организаций Дубны. Именно такое повышение цен считают оправданным РСО Дубны: ОГЭ ОИЯИ, ПТО ГХ, "Энергия-Тензор".

Председатель комиссии по ЖКХ Валерий Николаев рассказал, что на следующем заседании городского совета этот вопрос будет поставлен на голосование. Но также он подчеркнул, что было бы лучше, если бы в горсовет с обратились не РСО, а министерство ЖКХ Московской области, которое должно проверить расчеты энергетиков.

"Объективная необходимость для подобных изменений действительно существует", – отметил он.

По материалам Совета депутатов городского округа Дубна