Встреча главы с пользователями "Добродела"

Подробности Опубликовано: 21.11.2018 00:15 Автор: ОД

Уважаемые дубненцы! 26 ноября в 18.00 глава городского округа Дубна Максим Николаевич Данилов проведет открытую встречу с пользователями портала "Добродел". Мероприятие состоится в Торгово-промышленной палате Дубны по адресу: проспект Боголюбова, дом 35.

На встрече будут обсуждаться актуальные вопросы жизнедеятельности города и оцениваться эффективность работы администрации и других учреждений Дубны.