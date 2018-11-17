Трехгрошовый автобусный перевозчик

Подробности Опубликовано: 17.11.2018 00:47 Автор: Кирилл Свояков

Предметом забот городских депутатов на минувшей неделе стали изменения в маршрутах автобусов и тендер на определение нового городского перевозчика. Они считают, что складывается чрезвычайная ситуация, итогом которой может стать крах ОАО "РАТА" и ущемление в правах пеших дубненцев.

После того как по построеннному мосту начнут ездить машины, а открытие моста предварительно намечено на последнюю декаду ноября, поменяются маршруты движения общественного транспорта.

15 ноября на внеочередном собрании горсовета в присутствии главы города Максима Данилова обсуждалась возможная смена городского автобусного перевозчика по итогам проводимого тендера, от участия в котором оказался уже "освобожден" правопреемник Дубненского АТП ОАО "РАТА". В автобусном предприятии, по информации депутатов, уже проходят массовые сокращения штата (в котором работало 200 человек), а, потеряв свои прежние права автобусного гегемона в наукограде, "РАТА" и вовсе может обанкротиться... Кто же и на какие средства будет перевозить граждан?

Аукцион на подрядные работы по осуществлению автобусных перевозок по городским маршрутам на ближайшие три года (2019-2021 гг.) должен быть закрыт в декабре. Тендер объявляло Правительство Московской области, объединив в один лот территории двух муниципальных округов – Талдомского и Дубненского. Причем Талдому отдан в конкурсной документации финансовый приоритет: на Талдомский городской округ запланировано 130 млн рублей, а на Дубну – 3 рубля (вам не показалось: три рубля). "Хотя на начальном этапе на Дубну выделялось 80 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе горсовета.

Поскольку любая перевозка в наше время стоит существенно дороже, чем три рубля, депутаты опасаются, что наукоград остнется вовсе без перевозчика, который сможет практически вообще не оказывать никаких услуг в Дубне, за которые ему и не заплатят. Также депутаты считают, что у муниципалитета в этой ситуации нет никаких рычагов влияния на выбираемую Правительством области в ходе тендера подрядную организацию.

Объявленный конкурс также предусматривает переход практически полностью на автобусы малой вместимости (взамен обещанных еще несколько лет назад больших низкопольных!), и их будет недостаточно для того, чтобы перевозить население в часы пик.

Новые маршруты разрабатывались и были включены в техдокументацию тендера иногородними чиновниками, без какого-либо опроса дубненцев. Так, в схему движения не вошли улица Кирова и левобережная часть Особой экономической зоны "Дубна", где расположены несколько десятков офисов, детский сад "Созвездие" и сдаются в эксплуатацию жилые дома.

ОАО "РАТА", контрольный пакет акций которого держит администрация города, имеет опыт работы в сфере городских перевозок более 50 лет, регулярно входит в десятку лучших перевозчиков региона, а также выполняет важные социальные функции. Так, дубненцы пока еще имеют возможность доехать на общественном транспорте по убыточным маршрутам до Сергиево-Демидовского кладбища (автобус №110) и садовых товариществ на территории Тверской области (автобус №112). Также "РАТА" участвует в учениях по ГО и ЧС и официально является аварийно-эвакуационной спасательной службой.

В общем, не нужно рушить то, что стабильно работает годами, как отлаженный механизм. Не нужно снижать уровень комфортности проживания в наукограде.

Если ничего не предпринимать, в январе будущего года организация может закрыться. Поэтому совет депутатов и администрация г. о. Дубна направляют совместное обращение в Правительство области. Они предлагают при проведении конкурса на право заключения контракта по транспортному обслуживанию населения на 2019 год выделить Дубну в отдельный лот с объективным расчетным объемом финансирования.Также в обращении муниципалитет просит переработать маршруты автобусов с учетом всех маршрутов, которые существуют сейчас. Депутаты считают, что она должна быть согласована с соответствующей депутатской комиссией. А на самых загруженных маршрутах должны быть введены автобусы большой вместимости, считают народные избранники.

"В качестве крайней меры мы рассматриваем и такой вариант: провести муниципальный конкурс и изыскать возможности для финансирования городских пассажирских перевозок за счет местного бюджета, - рассказал заместитель председателя Совета депутатов Михаил Подлесный. - Однако надеемся, что наши аргументы сочтут достаточно весомыми, и в интересах жителей Дубны необходимые коррективы в условия конкурса будут внесены на региональном уровне".