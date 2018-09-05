Голосуем за нового губернатора

Подробности Опубликовано: 05.09.2018 01:01 Автор: Наталья Борозна

На брифинге в администрации города председатель территориальной избирательной комиссии Дубны Алексей Васильевич Алексеев рассказал об организации в городе предстоящих в воскресенье губернаторских выборов.

Кандидатов по-прежнему шестеро: губернатор Андрей Воробьев, зампреды Мособлдумы от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" Константин Черемисов, Кирилл Жигарев и Игорь Чистюхин (соответственно), а также несистемная оппозиция: Борис Надеждин ("Партия Роста") и Лилия Белова ("Альянс зеленых"). (По ссылкам можно ознакомиться с предвыборной программой кандидатов.)

На территории городского округа с 8 утра до 8 вечера будут открыты 28 избирательных участков. Из-за ремонта в ДК "Мир" помещение для голосования переносится в музыкальную школу на ул. Флерова. "Все остальные помещения остаются на старых местах", - добавил Алексей Алексеев.

24 участка будут оборудованы видеокамерами, не будет камер только на 4 самых малочисленных участках: на одном из двух в аграрном техникуме и на одном из двух в школе №2, а также на участке в музыкальной школе и в университете "Дубна".

Подсчет голосов будет вестись вручную. Автоматизированные системы подсчета будут действовать только в самых густонаселенных городах области.

На всех участках могут присутствовать от одной общественной организации не более двух наблюдателей, притом не более одного одномоментно. Прибыть наблюдателю на участок можно к семи утра. Общественная палата города и партия "Единая Россия" обещают разместить своих наблюдателей на всех участках.

70% участков будут оборудованы буфетами. Сейчас в администрации города решается вопрос о том, будут ли проводиться в часы массового пребывания избирателей скрининги здоровья.

"Всего на 1 июля в Дубне зарегистрировано 53 916 избирателей", - констатировал глава ТИК и сделал оговорку, что эта цифра может меняться из-за госуслуги "Мобильный избиратель", которая была введена во время президентских выборов-2018.

450 18-летних дубненцев имеют возможность проголосовать впервые. Для них избирком подготовит сувениры: шоколадки и тематические значки.

Также Алексей Васильевич на всякий случай напомнил, что голосовать за губернатора могут только прописанные в Подмосковье жители, поскольку, если бы было разрешено голосовать гражданам с временной регистрацией, это было бы несправедливо по отношению к лицам с пропиской в МО, т.к. "временные" могли бы голосовать как за "своего" "постоянного" главу региона, так и за подмосковного.

ТИК Дубны для оповещения избирателей о выборах устраивает две волны оповещения населения. Первая уже завершилась. По результатам мониторинга ТИК, до первого поквартирного обхода о губернаторских выборах в Московской области 9 сентября знали лишь 30% жильцов, теперь же знают около 70-ти%. Сейчас проводится вторая волна обхода жителей.

В Дубне в организации выборов задействован 291 член участковых избирательных комиссий и 8 членов территориальной избирательной комиссии.

Прогнозов по явке Алексей Алексеев не дал, лишь выразил надежду, что придет как можно большее количество избирателей. Он также рассказал,что в участковые избирательные комиссии передается не менее 70% бюллетеней от числа зарегистрированных на участке избирателей. "Все бюллетени были переданы в воскресенье участковой избирательной комиссии на хранение. В субботу с утра в сопровождении сотрудников полиции они будут вывезены на избирательные участки", - добавил он.

По данным Дубненского управления соцзащиты, порядка 200 избирателей изъявили желание проголосовать у себя дома (по текущей болезни или инвалидности). Заявление о голосование вне помещения принимается строго от даты за 10 дней до выборов и до 14 часов 00 минут 9 сентября.

Работники, занятые в день выборов на производстве, согласно федеральному законодательству не имеют права проголосовать удаленно, и ни одно дубненское предприятие непрерывного цикла не обратилось в ТИК с тем, чтобы их специалистам позволили проголосовать 9 сентября на два часа раньше.

Однако, если житель Подмосковья 9 сентября работает в столице, то он имеет возможность проголосовать на единственном предусмотренном для этого московском участке № 4242 - в общежитии Московского областного государственного университета (ул. Ленская, д.7 - станция метро "Бабушкинская"). Но спецзаявление на это право необходимо подать за 10 - 3 дня до выборов в свою участковую избирательную комиссию.