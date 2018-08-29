Победителей премии «наше Подмосковье» уже пригласили на Фестиваль добрых дел

Подробности Опубликовано: 29.08.2018 00:11 Автор: Кирилл Свояков

Имена победителей ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье» публике еще не огласили. Однако победителей уже пригласили на церемонию награждения , которая состоится 4 сентября.

«Площадкой для проведения мероприятия станет Национальный парк «Русь» в Ленинском районе, – сообщила СМИ министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. – На церемонию награждения в этом году приглашены не только лауреаты, но и члены их инициативных групп. Это будет настоящий Фестиваль добрых дел, на котором лауреаты премии смогут еще раз презентовать свои проекты, принять участие в выставке, провести мастер-классы, привлечь волонтеров к своей деятельности и обменяться опытом в реализации своих проектов. Площадка фестиваля будет разделена на 7 интерактивных зон, соответствующие направлениям премии. В каждой из них будут тематические активности – от показательного выступления исторических реконструкторов до раздачи животных из приюта и множество разнообразных мастер-классов. Ожидаемое число участников Фестиваля – более 3 000 человек», – пояснила Ирина Плещева.

В 2018 году на соискание премии «Наше Подмосковье» было подано около 20,5 тысяч проектов, в которых участвует более 75 тысяч человек. Проекты подавались в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение», «Сообщество».

Больше всего проектов оказалось в категории «Инициатива» – 91,78%.

Из семи направлений наиболее популярными стали: культура и творчество, здоровый образ жизни, экология, патриотика, добровольчество.

Больше всего проектов было зарегистрировано на сайте премии жителями Одинцовского района – 2563, на втором месте Люберцы – 1888 заявок, на третьем – Химки с 1201 заявкой.

Главные критерии по, которым оценивались проекты: социальная значимость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.

Сформированный по итогам оценки список одобрен коллегиально членами Совета по присуждению ежегодных премий Губернатора Московской области «Наше Подмосковье и направлен на утверждение Губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Имена победителей будут оглашены публике на церемонии награждения и опубликованы на официальном сайте премии Наше Подмосковье.РФ и в региональной газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Призовой фонд премии составляет 180 миллионов рублей. Количество победителей – 2018 человек. Ключевые особенности премии в 2018 году: в год добровольцев и волонтеров организованы Специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.

В категории «Инициатива» (количество членов инициативной группы проекта: 1 – 15 человек) главная премия составит 200 000 рублей, будет выплачено 1 400 премий по 55 000 рублей и одна специальная премия – 150 000 рублей.

В категории «Команда» (16 – 50 человек) главная премия – 300 000 рублей, 500 премий по 155 000 рублей и специальная премия – 250 000 рублей.

В категории «Объединение» (51 – 100 человек) обладатель главной премии получит 400 000 рублей, 100 лауреатов – по 200 000, специальная премия – 300 000 рублей.

В категории «Сообщество» (свыше 100 человек) победителю достанется 500 000 рублей, также будет выплачено 10 премий по 300 000 рублей и специальная премия – 400 000 рублей.

Рискнем предположить, что в нынешнем году среди заявок Дубны губернаторской премией в который раз окажутся отмечеными Центр национальных культур, собачий или кошачий приют, автор дворовой клумбы, газета «Вести Дубны» и представители группы любителей голубя на фонтане. Остальным – как повезет.